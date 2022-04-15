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雲林+3！麥寮女婚宴後確診Ct值14.7　她花東一日遊足跡重疊染疫

▲雲林縣今＋3，衛生局長曾春美說明疫情資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今＋3，衛生局長曾春美說明疫情資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府公布新增本土確診個案3例「案31341、案31342、案31673」，以及2例外縣市確診個案至雲林縣足跡「案30763、案31634」。

案31341為本國籍30多歲女性，平時在麥寮鄉上班，曾參加喜宴而與確診者足跡重疊，4月13日有喉嚨痛症狀，4月14日開始發燒，自行前往就醫，經採檢PCR陽性Ct值14.7，目前已收治於醫院隔離治療。因該案匡列居家隔離者為20人。

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案31341疫調公共場所足跡均在麥寮鄉內，4/10早上10:30-10:35在7-11麥中門市購物；11:00-15:30在一分利餐廳用餐；4/11下午17:30-17:55到麥寮黃昏市場購物；4/12早上11:10-11:15在麥寮橋頭郵局 ；4/12中午11:20-11:27在7-11快來門市購物；4/12傍晚17:30-17:45在全聯麥療店；4/13因喉嚨痛在17:30-17:40 到診所就醫。

▲雲林縣今＋3，衛生局長曾春美說明疫情資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今＋3，衛生局長曾春美說明疫情資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案31341確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案31342為本國籍40多歲女性，平時在虎尾鎮自宅上班，曾至花東遊玩，到訪景點確診者足跡重疊，4月10日出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛症狀，4月14日自行就醫後，返家使用家用快篩檢測陽性，自行前往醫院採檢，PCR結果陽性Ct值20，目前已安排收治於外縣市集中檢疫所。因該案匡列居家隔離者為3人。

案31342疫調公共場所足跡，4/6下午17:20-17:50虎尾郵局；4/7公安里住家；4/8公安里與立仁里住家；4/9早上10:57-11:12虎尾郵局；4/9下午14:30-15:30大潤發斗南店；4/10因流鼻水喉嚨痛下午14:07-14:17於診所就醫；4/11早上09:30-09:41搭虎尾高鐵北上0862車次2號車廂；4/12外縣市、4/13；4/13深夜22:15-22:25 搭虎尾高鐵21:30左營→22:15雲林；4/14早上10:00-10:20至診所就醫。

▲雲林縣今＋3，衛生局長曾春美說明疫情資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今＋3，衛生局長曾春美說明疫情資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案31342確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案31673為本國籍70多歲女性，居住於口湖鄉，有高血壓病史，無不適症狀，4月13日因家人案30575（南投縣）確診遭匡列居家隔離，4月14日採檢PCR陽性CT值17.3，目前已收治於醫院隔離治療。

▲雲林縣今＋3，衛生局長曾春美說明疫情資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案31673確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

外縣市確診者足跡部分：案30763（台東縣）30多歲男性，近日曾參加進香活動，4月12有喉嚨痛、咳嗽有痰、流鼻水症狀，4月13日收到進香團有同行者確診消息，醫採檢PCR結果陽性。4月9日曾至台西鄉太和武當北極殿參加進香活動，因該案匡列本縣居家隔離者為0人。

▲雲林縣今＋3，衛生局長曾春美說明疫情資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案30763涉足雲林縣公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案31634（桃園市）10多歲女性，平時於外縣市求學，無不適症狀，4月13日因宿舍室友確診(案29878)，遭匡列為居家隔離者並採檢，4月14日採檢PCR結果陽性。前來雲林探親，4月12日20:42-20:52搭乘台鐵 自強141車次2號車廂至斗六車站（18:12中壢→20:42斗六）；4月12日20:58-21:05搭乘台鐵區間車2233車次（ 20:52斗六→20:58斗南），因該案匡列本縣居家隔離者為4人。

▲雲林縣今＋3，衛生局長曾春美說明疫情資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案31634涉足雲林縣公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►聽Podcast #我在案發現場

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