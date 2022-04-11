雲林＋4！女士官「同車軍人確診」　郵局員工傳妻女1家3口染疫

▲雲林縣衛生局長透過直播說明，今日確診＋4及公佈確診者相關資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央疫情指揮中心今(11)日公布國內本土確診案例439例，其中雲林縣4例，案27982男姓為女士官同車同事、案27856女性20多歲郵局員工女兒、案27857女性50多歲郵局員工妻子、案27983女性10多歲北港高中學生；雲林縣案25350女士官傳播鏈至目前已累計感染4人；郵局員工感染源初步推測為女兒外縣市訪友接觸。

雲林縣政府今日說明疫情情況，案27982為30多歲男軍人，4月5日與女同事共乘一輛車回營區，當天女同事篩陽確診(案25350女士官)遭匡列居家隔離，隔離期間4月10日再度快篩為陽性，經衛生單位安排採檢PCR陽性Ct值20.4，目前已安排入住外縣市集中檢疫所隔離治療。雲林縣案25350女士官傳播鏈至目前已累計感染4人。

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▲案27982為30多歲男軍人，其確診資訊圖卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案27856女性20多歲、案27857女性50多歲為昨日二崙鄉油車郵局確診員工（案27293）的女兒及妻子；女兒在3月28日有咳嗽症狀，4月9日因父親確診遭匡列居家離快篩，4月10日採檢PCR陽性CT值39.5；妻子無症狀但也是在4月10日採檢PCR陽性Ct值21.1，因該案遭匡列居家隔離為4人、匡列自主管理為18人。

針對郵局員工案（27293）感染源，衛生局表示，以採檢CT值研判不排除是女兒前往外縣市訪友先感染，因其3月28日已出現症狀自行至診所就醫，後因父親出現症狀才接受篩檢確認確診，但是正確感染源尚待近一步釐清。



▲案27983為郵局員工女兒，其確診資訊圖卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案27983女性10多歲為北港高中學生，與昨日確診學生（案27523）是隔壁班同學，但下課會交談接觸，4月9日出現喉嚨痛症狀，4月10日因發燒、頭痛及喉嚨痛，自行前往中國醫藥大學北港設醫院就醫經採檢PCR結果為陽性CT值21.6，目前已安排於醫院隔離治療。因該案遭匡列居家隔離為34人。

▲案27857為郵局員工妻子，其確診資訊圖卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

足跡部分，案27857郵局員工之妻因是郵局志工，其中3/28-3/30與3/31-4/1在08:30-11:30都在水林郵局；4/6的13:40-14:00前往北港北辰郵局，其他地點為2度至全聯福利中心民享店購物，上述期間均有佩戴口罩。

▲案27983為北港高中女學生，其確診資訊圖卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案27856 郵局員工女兒，3/25至3/28曾至北港市區多處，包含車工匠自助洗車、麵線糊、北港牛墟市場；3/31晚間搭高鐵至桃園並於4/2晚間回到雲林，之後便於均待在北港鎮新街里家中。

案27983女高中生4/6-4/8的07:30-16:00 、17:00均到校上課，4/9到廣味軒餐館打工5小時下班後曾至同仁夜市10分鐘外帶宵夜回家。

雲林縣衛生局提醒，民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸，請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應撥打縣府1999專線，將儘速安排至指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸自行就醫。

▲案27982為男軍人，與接觸確診者女士官關係圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲郵局員工案27293與今日確診者關係圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案27856郵局員工女兒足跡表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案27857郵局員工妻子足跡表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案27983北港高中女學生足跡表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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