雲林運動年健走活動　千人齊聚安西府求「健康唯一」

▲今日台西安西府祈福健走活動由雲林縣消防局主辦，吸引上千民眾參加。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為鼓勵民眾運動，城鄉發展處及消防局今(16)日分別在大埤鄉公所前廣場及台西鄉安西府舉辦健行活動，縣長張麗善、安西府主委林清標、大埤鄉長林森寳、台西鄉代理鄉長鄭育麟、麥寮鄉長蔡長昆、地方民代及鄉親踴躍參加，張縣長鼓勵鄉親改變生活型態，多運動、均衡飲食，共同打造雲林成為長壽縣。

縣長張麗善指出，2022年是雲林縣的「全民健康運動年」，縣府各局處陸續於縣內20鄉鎮市舉辦一系列的健走活動，希望提升縣內運動風氣，看到很多鄉親早起熱烈響應，代表雲林縣運動風氣已經逐漸建立，「健康不是第一，是唯一」，希望鄉親都能養成規律運動習慣，並改變生活型態及飲食，讓自己越來越健康長壽。

連日疫情加劇，張麗善表示，透過戶外活動最重要還是要宣導及強調，雖然已打兩劑三劑疫苗有基本防疫力，但還是要透過強身運動來增加抵抗力及免疫力，只要口罩戴緊帶密、保持社交教距離，並且在空曠的場域均可運動及活動，我們希望民眾不要過度的焦慮，只要維持正常生活及飲食、運動，堅守防疫原則還是希望經濟跟防疫並存的情況下持續穩定。

▲健走活動在縣長張麗善與消防局長林文山與安西府主委林清標帶領下鳴笛出發，張麗善說「健康不是第一而是唯一」。（圖／記者蔡佩旻攝）



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