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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文解隔離後首場活動　總統府接見美參院外委會訪團

記者陳家祥／台北報導

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC），於14日至15日率團訪問台灣。總統府發言人張惇涵14日晚間表示，總統府誠摯歡迎6位美國重量級國會議員訪團抵達台灣，蔡總統預計將在15日上午，於總統府接見訪問團。

▲台灣連線共同主席、參院外交委員會的民主黨議員梅南德茲（Bob Menendez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣連線共同主席、參院外交委員會的民主黨議員梅南德茲（Bob Menendez）。（圖／達志影像／美聯社）

張惇涵說明，此次訪團成員另包括：參院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）參議員、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr, R-NC）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman, R-OH）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse, R-NE)、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson, R-TX）等，共6位國會議員。

張惇涵表示，這6名國會議員不僅「重量資深」，也「重視台灣」。訪團成員中，葛瑞姆參議員、孟南德茲主席、波爾參議員及傑克森眾議員4人皆為「參院台灣連線」或眾院「國會台灣連線」成員；波特曼參議員、賽斯參議員也多次連署國會友台議案或友台倡議。而此次訪團團長葛瑞姆參議員，則曾於2016年角逐共和黨總統候選人提名，並與孟南德茲主席分別擔任2019年「亞洲再保證倡議法」（Asia Reassurance Initiative Act）的共同提案人及連署人。

張惇涵說，此次訪問團不僅「跨黨派」，也「橫跨美國參眾兩院」。6名國會議員分別參加參議院「預算」、「外交」、「國土安全」、「衛生、教育勞工暨年金」、「財政」，以及眾議院「軍事」等重要委員會。

張惇涵說，此次訪團到訪台灣，不僅展現美國國會跨黨派對台灣的重視與支持，也再次展現台美關係的「堅若磐石」。總統府期盼透過此次的面對面交流，持續深化台美合作夥伴關係，並持續攜手對全球及區域的和平穩定與繁榮發展，貢獻良善力量。

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