幕後／超友台6大咖炫風訪台　4大重點一次看

記者呂晏慈／台北報導

美國參議院的外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）率團訪台，14日晚間7點40分抵達松山機場。涉外高層表示，繼2月底，美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率「５大咖」訪台後，時隔不到兩個月，美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率「6大咖」，搭乘專機炫風訪問台灣，共有「跨黨派、橫跨參眾兩院、重量資深、重視台灣」等4大重點。

▲美國參議院的外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）率團訪台。（圖／翻攝自共訊畫面，下圖同）

涉外高層指出，此次訪團6大咖來台，共有「跨黨派、橫跨參眾兩院、重量資深、重視台灣」等4大重點，此次訪問團由葛瑞姆參議員籌組，利用4月中旬國會復活節休會期間造訪印太地區，將依序訪問澳洲及台灣等地，全團共有6位重量級議員，「跨黨派」，也「橫跨國參眾兩院」，分別參加參院「預算」、「外交」、「國土安全」、「衛生、教育勞工暨年金」、「財政」及眾院「軍事」等重要委員會，是「今年第一個來台之參議員訪問團」，在國際局勢動盪之際，以實際行動展現美國力挺台灣的正面訊息，以及美國國會對台灣的跨黨派強勁支持。

涉外高層表示，葛瑞姆曾於2016年角逐共和黨總統候選人提名，近年來積極在各項議題力陳共和黨主張，展現爭取成為共和黨黨團領袖之氣勢，在參院頗具影響力。參議員葛瑞姆、孟南德茲、波爾及眾議員傑克森4人均為「參院台灣連線」或眾院「國會台灣連線」成員。6位訪團成員均多次連署國會友台議案、聯名函及各項友台倡議，是台灣的重要友人。

涉外高層分析，該團團員均高度支持推動深化台美經貿關係，如葛瑞姆及賽斯2021年與共42位參議員聯名致函貿易代表戴琪（Katherine Tai），肯定台美重啟「貿易暨投資架構協定」（TIFA）諮商，並籲請戴氏加強推動台美經貿關係。葛瑞姆、波特曼及賽斯曾於2020年與共50位參議員聯名致函時貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）表達支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）。傑克森2022年3月連署由眾院「國會台灣連線」所發起的200名眾院聯名函，促請拜登政府將台灣納入「印太區域經濟架構」（IPEF）。上述議員來訪，將有助持續強化台美在經貿領域之合作。

此外，涉外高層表示，該團團員也是近年多項友台法案的重要推手，如：葛瑞姆及孟南德茲分別擔任2019年「亞洲再保證倡議法」（Asia Reassurance Initiative Act）的共同提案人及連署人，該法旨在重申美國對台安全承諾，籲請行政部門定期對台軍售，並依據「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）鼓勵美資深官員訪台。孟南德茲並曾連署助我鞏固邦交與國際參與的「台北法」 （TAIPEI Act）等。

該次訪團成員背景如下：

葛瑞姆參議員（Lindsey Graham, R-SC）／共和黨

曾於2016年角逐共和黨總統候選人提名，與前總統川普關係密切。葛瑞姆向來視美國參議院軍委會已故主席馬侃（John McCain, R-AZ）為榜樣，曾於2016年隨馬侃主席訪台祝賀蔡總統當選。

葛瑞姆所在南卡羅萊納州是生產F-16 Block 70新型機重要基地，曾力助台灣爭取美政府同意售我F-16戰機，並支持台美深化安全合作，包括2019年與南卡州長討論如何協助台灣加速F-16戰機軍售案，並與該州所有聯邦參、眾議員聯名致函川普總統等。美國政府於同年8月同意售我66架F-16V戰機。

孟南德茲主席（Robert Menendez, D-NJ）／民主黨

長期於外交委員會擔任要職，現為參院外委會主席，對中國近年來之崛起特別關注，經常以積極之立法做為發揮對美國政府外交政策制定之影響力。也甚為關注與中國之戰略競爭（strategic competition）及重建美國在世界領導角色等議題，樂願促進台美之進一步合作。

自2009年起3月擔任「參院台灣連線」共同主席逾13年，長年以具體行動表達支持，包括在參院領銜提出友台議案、聯名函或連署支持各項相關議題等，是在參院極具關鍵影響力的「台灣超級好朋友」。

波爾參議員 （Richard Burr, R-NC）／共和黨

波爾參議員是資深議員，自1995年至2005年間擔任聯邦眾議員，2005年迄今擔任聯邦參議員，在國會人脈廣闊，已宣布將於2022年任期屆滿後退休。

波特曼參議員（Robert Portman, R-OH）／共和黨

現任參院少數黨副黨鞭，屬於共和黨中間溫和派，於2021年11月積極協調美國參院兩黨促成高達超過1兆美元之「基礎設施投資及就業法案」（Infrastructure Investment and Jobs Act）順利通過，因而贏得共和黨同僚之大力推崇。曾任小布希政府之貿易代表及聯邦管理及預算局局長。曾於2020年與共50位參議員聯名致函時貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer），表達支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）。

賽斯參議員（Ben Sasse, R-NE）／共和黨

是台灣在參院「財政」委員會重要友人，支持推動深化台美經貿關係，包括2020年連署上述支持台美洽簽BTA的聯名函等。

傑克森眾議員（Ronny Jackson, R-TX）／共和黨

為本屆國會新科眾議員，立場友台，除支持台灣參與拜登政府的「印太經濟架構」（IPEF）外，2021年連署支持台灣參與WHA之眾院第1145號法案、支持台灣參與「國際民航組織」（ICAO）聯名函，以及籲請拜登政府將台灣納入首波疫苗捐贈名單的聯名函。