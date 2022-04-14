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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文御醫陳振文接衛福部長？　總統府駁斥：惡意影射不實風向

▲院長陳振文也親自講解「為恭雁行醫療團隊」的特點。（圖／記者黃孟珍攝）

▲為恭醫院院長陳振文。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

隨著年底選舉腳步接近，衛福部長陳時中也不斷傳出將卸下防疫指揮官重任投身台北市長選舉，今有媒體報導指出，總統御醫陳振文將接任部長，其中一個理由是疫苗採購涉及涉及8000億的龐大預算，需要「信得過」的人來主導。對此，總統府嚴正駁斥，籲各界勿以訛傳訛。

總統府發言人張惇涵表示，該則報導內容充滿不實臆測，甚至有惡意影射不實風向之嫌，總統府予以嚴正譴責，並呼籲各界勿以訛傳訛。

張惇涵表示，關於疫苗政策，包括國內外各種疫苗的效力與風險、國人接種疫苗的原則與策略，甚或是EUA的審查等，必須經由藥品審查專家委員，及ACIP專家小組等仔細專業評估把關，以確保國人健康安全。

張惇涵強調，尤其報導中所稱：「防疫體系攸關8000多億元疫苗採購及防疫等重大施政預算的運用，光疫苗採購就有許多『眉角』，繼任人選必需是信得過的人。醫界盛傳小英『御醫』，亦是為恭紀念醫院院長的陳振文呼聲高。」云云，不僅夾敘夾議，更有惡意影射不實風向，誤導輿論之嫌，總統府嚴正呼籲該媒體自重，並注意法律責任。

張惇涵表示，國際疫情仍屬嚴峻，國內近期疫情也有所變化，防疫團隊從指揮中心到第一線投入防疫工作的人員，正全力投入因應，至為辛苦繁忙。呼籲這類不必要的政治操作應適可而止，尊重防疫人員、配合專業指引，讓防疫人員專注於工作，才是對現階段防疫工作最有助益的事。

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