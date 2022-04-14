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解放軍會怎麼打台灣？　學者曝一招：讓我們不能哭喊著求救

▲▼中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平。（資料照／達志影像／美聯社）

記者皮心瑀／綜合報導

烏俄戰爭14日進入第50天，有專家分析，俄羅斯遭受的挫折對中國有部分影響。美國傳統基金會的學者日前就曾指出，「北京想用武力佔領台灣，它不會採取行動，除非它確信自己能夠速戰速決」。淡江大學戰略所副教授、國民黨國際部主任黃介正則表示，「我認為中國內的很多討論，是關於如何實施全面信息封鎖。」

黃介正接受《美國之音》訪問，談到台海狀況，稱此次烏俄局勢烏克蘭總統澤倫斯基留在了基輔，並向多個國家發表了談話，呼籲提供軍事援助，也真的得到了援助，因此中國將爭取一場集中摧毀軍事設施和斬首台灣領導人的戰鬥，以確保沒有人能夠留在實地充當抵抗英雄。

黃介正提到，「我認為中國國內的很多討論是關於如何實施全面的信息封鎖，這樣台灣就不能哭喊著求救了。」

至於中國總理李克強在3月初被問及台灣問題時承諾「推動兩岸關系和平發展和中國統一」，黃介正說，北京的官員現在可能正在努力探索非軍事解決方案，這也是來自烏克蘭的教訓向北京發出了一個很大的警告。

黃介正強調，如果中國不能迅速實現軍事目標，那麽這將是一場地緣戰略災難，而可能會導致北京更多地考慮其他措施，不是只有軍事選項。

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