美議員訪台「要北京付出代價」　陸國防部：台海局勢進一步緊張升級

記者任以芳／綜合報導

美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）昨晚率跨黨派國會代表團抵台，並且發表挺台言論，「因為如果放棄台灣，就相當是放棄自由與民主。」引起大陸官方強烈反彈，大陸國防部新聞發言人吳謙今（15日）發出最新聲明，美國國會議員不顧中方強烈反對，蓄意挑釁，竄訪台灣。美方這一行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係的政治基礎，導致台海局勢進一步緊張升級。

陸國防部新聞發言人吳謙指出，美一方面作出不支持「台獨」的承諾，一方面向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，這是極其虛偽的，毫無信義。中方對此堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。台灣問題不容任何外來干涉。

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

吳謙強調，中國人民解放軍東部戰區近日在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並開展多科目針對性演練。這是根據當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。中國人民解放軍厲兵秣馬，將採取一切必要措施堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

大陸外交部發言人趙立堅今也指出，「中國人民解放軍東部戰區已發佈相關聲明，中國軍隊的有關行動就是對美國會議員團訪台等消極行動的反制。」

大陸國台辦發言人馬曉光稍早也發文表示，一段時間來，美國政府、國會在台灣問題上屢屢挑釁，變本加厲打「台灣牌」，企圖「以台制華」、阻撓中國完全統一和中華民族復興進程。我們敦促美國政府用實際行動來兌現不支持「台獨」的承諾，而不是說一套做一套。

▲美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）。（圖／翻攝自總統府直播）

美議員葛瑞姆（Lindsey Graham）昨晚率跨黨派國會代表團抵台成員，包括參院外委會主席孟南德茲（Robert Menendez）。訪團成員今上午到總統府拜會總統蔡英文，會中葛瑞姆強調，美國會積極因應中國對台灣日益加劇的挑釁行為，因為如果放棄台灣，就相當是放棄自由與民主，葛瑞姆說，在烏克蘭情勢中，中共跟台灣人民之間的反應對比鮮明，中國對全世界所做的一切，「我們是時候讓他們付出更龐大的代價」。