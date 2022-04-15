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劍指美國釋放錯誤信號　解放軍在台海周邊海空域戰備警巡

▲▼ 東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練 。（圖／翻攝 燃新聞、微信東部戰區）

▲解放軍東部戰區在台海周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡。（圖／翻攝微信東部戰區）

記者任以芳／綜合報導

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）昨14日率參眾議院跨黨派議員訪台，大陸解放軍東部戰區今（15）日在台海周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡。外界認為就是衝美國而來，解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校也直言，此次就是針對美方發出錯誤訊號。

大陸官媒《央視》報導指出，大陸解放軍東部戰區出動驅護艦、轟炸機、殲擊機等在東海當面和台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練。

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，「此次行動是針對近期美在台灣問題上頻頻釋放錯誤信號而組織的。」

施毅指出，美惡劣行徑和伎倆完全是徒勞的，也是十分危險的，玩火者必自焚。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

▲▼ 東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練 。（圖／翻攝 燃新聞、微信東部戰區）

▲針對美議員訪台，解放軍東部戰區在台海周邊演訓。（圖／翻攝 燃新聞）

大陸國防部新聞發言人吳謙稍早也針對美國會議員訪台灣發表談話。吳謙表示，近期，美國國會議員不顧中方強烈反對，蓄意挑釁，竄訪台灣。美方這一行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係的政治基礎，導致台海局勢進一步緊張升級。

吳謙，中國人民解放軍東部戰區近日在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並開展多科目針對性演練。這是根據當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。中國人民解放軍厲兵秣馬，將採取一切必要措施堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

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