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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美參議員狂嗆中俄　笑稱：團結美國支持台灣「貢獻比我們還要多」

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）15日在媒體見面會表示，訪團來台不是要改變一中政策，而是要表達對台灣的支持，並數度隔空向俄羅斯、中國兩國家嗆聲，開玩笑說，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁在「團結美國支持台灣」方面，所做的貢獻，比美國自己做的都還要多。

▲▼美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率跨黨派國會代表團15日中午到外交部接受媒體訪問。（圖／記者呂晏慈攝）

▲美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率團訪台。（圖／記者呂晏慈攝）

此次訪團成員包括美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）、參院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）參議員、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr, R-NC）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman, R-OH）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse, R-NE）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson, R-TX）共6位國會議員。

外交部長吳釗燮15日中午午宴款待訪團，行前在台北賓館舉行小型媒體見面會。

媒體會中關注，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前呼籲美國應外交承認中華民國台灣。對此，葛瑞姆說，美國共和黨、民主黨都支持台灣，「我們來到這裡不是要改變一中政策，而是要告訴台灣人民：我們支持台灣」，在烏克蘭遭受入侵之後，美國的人民面對邪惡時，更願意出力反制，習近平和普丁在「團結美國支持台灣」方面，所做的貢獻「比我們自己做的都還多」。

此外，對於是否支持更名「台灣代表處」，以及是否支持我國以「台灣」為名參與國際事務，孟南德茲說，美國國會已經有「駐美代表處更名為台灣」等相關法案，必須在參眾兩院取得共識，他相信應該使用的名字就是「台灣」而不是「台北經濟文化代表處」。

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