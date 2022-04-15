美議員訪台「大陸外交部連2天回應」　趙立堅：堅決反對！

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）14日搭乘美國軍機來台訪問，並且發表挺台言論，「因為如果放棄台灣，就相當是放棄自由與民主。」大陸外交部發言人趙立堅再度回應稱，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。

據《央視》報導，趙立堅在15日的外交部記者會上表示，美國國會議員應該遵守美國政府奉行的一個中國政策，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方交往，他們更不應該發表不負責任的言論。中方將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整，「我相信大家也注意到，中國人民解放軍東部戰區已經發布了相關的聲明，中國軍隊的有關行動，就是對近期美國包括國會議員團訪台等消極行動的反制。」

在14日的大陸外交部例行記者會上，趙立堅也對此事表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，美國會議員應該遵守美國政府奉行的一個中國原則，美方應恪守一個中國原則和三個聯合公報的規定，停止美台官方往來，不要在危險的道路上越走越遠。

早些時候，大陸國防部新聞發言人吳謙指出，美一方面作出不支持「台獨」的承諾，一方面向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，這是極其虛偽的，毫無信義。中方對此堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。台灣問題不容任何外來干涉。

吳謙強調，中國人民解放軍東部戰區近日在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並開展多科目針對性演練。這是根據當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。中國人民解放軍厲兵秣馬，將採取一切必要措施堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。