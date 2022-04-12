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網路情人再出招「滙錢幫付醫藥費」　台東女匯14萬被攔阻

▲機警行員覺得女子滙鉅款可疑，立即通報轄區員警到場協助了解。（圖／台東縣警察局提供，下同）

機警行員覺得女子滙鉅款可疑，立即通報轄區員警到場協助了解。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

日前台東縣關山鎮有位女子至關山鎮農會信用部，匯款新台幣十四萬元，行員機警詢問其用途，只見女子緊張的說「這是要匯給香港男性網友的醫療費用」，行員瞬間想到「網路情人詐騙」，立即去電關山派出所請員警前來了解，在員警與行員的苦勸及拿出案例說明下，戳破這個愛情泡泡，女子這才醒悟，並打消匯款念頭。離開時還一再感謝大家，守住她的所有財產。

▲機警行員覺得女子滙鉅款可疑，立即通報轄區員警到場協助了解。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲▼在員警與行員苦勸下，並打電話給行騙男子，終於戳破騙局。

在這滿是交友網站、視訊通話和免費交友軟體的時代，讓網路犯罪有機可趁。當天女子神情慌張地至關山鎮農會信用部，對著行員說「要匯款新台幣十四萬元至香港」，行員一聽就覺得不對勁，遂機警地詢問匯款用途，女子稱「香港男性網友因被人毆打急需醫藥費，所以才匯款」。這時行員聽到「網友」關鍵字，立即想到員警宣導的「網路情人」詐騙手法，便立即通報關山派出所派員前來關切。

▲機警行員覺得女子滙鉅款可疑，立即通報轄區員警到場協助了解。（圖／台東縣警察局提供，下同）

女子面對員警及行員的詢問，起先還感到有些煩躁，但員警不厭其煩的向她說明一個個受騙案例後，女子還是有些懷疑，並去電男性網友告知警察及行員說這是詐騙，男網友便立即掛掉電話，而且再也不接聽，女子這才大夢初醒，原來自己險些遭詐！

女子在被戳破網路愛情泡泡後雖然感到傷心，但也一再感謝員警及行員，讓她沒有人財兩失。

關山警察分局提醒民眾，透過網路平臺交友須謹慎小心，談到金錢時務必提高警覺，千萬不要被詐騙集團以花言巧語的說詞沖昏頭，以免傷財又傷心，如有任何疑問可隨時撥打165或110，或就近至當地各分駐（派出）所請警察協助查證。
 

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