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大陸 大陸焦點 特派現場

辣女友「親自下海」手腕超高讓上百男人淪陷！他狂詐800萬下場曝

▲▼嫌疑人和正妹女友。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲嫌疑人和正妹女友。（圖／翻攝自上觀新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶公安近日一舉打掉5個以「自賣自收」行騙的詐騙團夥，共抓獲犯罪嫌疑人103名、破案500餘起，追贓挽損180餘萬元人民幣（約新台幣822萬）。其中一個團夥主嫌甚至叫自己女友親自下海，讓辦案警官都忍不住感嘆，「讓自己的女友叫別人親愛的，然後進行詐騙，真不知道怎麼想的。」

據《上觀新聞》報導，這種「自賣自收」的新型詐騙手法，主要是透過社交平台物色有感情需要、且具備一定經濟實力的男性被害人；隨後透過網戀方式，以過生日、要表白等名義，誘導被害人到指定網店買禮物，禮物價格在幾百元到上萬元不等，為了哄「女友」高興，很多受害人沒多想就支付了款項。

去年10月，南岸區公安分局破獲了一起電子商務詐騙案，唯一夏姓女嫌的真實男友就是犯罪團夥的頭目之一。據辦案警員透露，該案受害人有數百人，一旦有受害人提出視訊通話要求，全部由夏女完成。

南岸警方稱，夏女所在電子商務公司，實際上是一家詐騙公司，裡面的員工按照事先擬定好的話術，用「小仙女」、「美娜」、「周雪夕」等網名，和不特定男子虛擬交友，再以「互動定情信物」、「索要節日禮物」等理由，要求受害人到該電子商務公司所在的虛擬店鋪中購買價值200到300元的水果、點心、蛋糕等美食。

在南岸警方收網之前，幾乎每天都有十幾單貓山王榴蓮、芝士蛋糕被下單送給「小姐姐」，可這些商品實際上只出售不送貨。南岸警方後來在渝中區抓捕這個詐騙團夥，結果除了夏女負責和被害人視訊連線，其他與被害人聊天的「小姐姐」全部為男性。

南岸警方在現場還發現了員工培訓手冊，裡面全都是詐騙的話術，教每個新員工如何定位自己的人設，如何引出受害者的感情，最後如何切入收割等各種套路。

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