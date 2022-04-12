爆乳辣妹誘越南客下注　語言不通...洗錢集團找「谷歌大神」幫忙　

記者吳奕靖／高雄報導

洗錢機房藏身烏日豪宅大樓！刑事局南部打擊犯罪中心接獲情資，指稱在台中烏日區一棟大樓內有洗錢集團藏匿其中，從事網路賭博，而且專挑越南賭客，為了要熟悉「顧客群」，這個洗錢團還特別還找來「谷歌大神」幫人當翻譯。

▲南打跨區到台中豪宅大樓查獲賭博洗錢機房 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方接獲情資在台中烏日的豪宅大樓裡頭藏有機房，專忙專替境外博弈網站從事洗錢之不法情事，以賺取暴利，所以透過檢察官指揮，拿著搜索票前往查緝，果真發現這個才完工2年的豪宅大樓裡頭，真有洗錢集團藏身其中，他們看準了因為戶數少，比較不會被發現。

▲南打跨區到台中豪宅大樓查獲賭博洗錢機房，還主打美女牌吸引客戶上門。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲南打跨區到台中豪宅大樓查獲賭博洗錢機房，嫌犯自己做的筆記。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示機房人員採24小時輪班責任制，負責處理多個越南賭博網站的收帳、轉帳和對帳等業務，若遇越南賭客諮詢，則透過翻譯軟體，以越南文或英文進行線上客服。專案小組在上個月24日針對該機房執行搜索，查獲賴男等4名犯罪嫌疑人，現場查扣電腦主機7臺、筆記型電腦1臺、手機58支、網路設備2組等證物。

嫌犯由於經營初期不熟悉越南銀行之操作，警方於洗錢機房內還發現多張嫌犯手抄之筆記，紀錄各家越南銀行網站之操作流程，初步了解，這個洗錢機房自2021年10月份營運至今，短短5個多月，卻已協助境外越南賭博網站之賭客出、入金洗錢達1,285億越南盾，換算新臺幣1.6億元，不法獲利數百萬元。全案詢後依刑法賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。



▲南打跨區到台中豪宅大樓查獲賭博洗錢機房 。（圖／記者吳奕靖翻攝）