欠債160萬被打到頭破血流！父急報警救兒　開門見他還在睡傻了

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名69歲的呂姓老翁在家接獲來電，對方佯稱兒子友人表示，兒子借款新台幣160萬元未還，正遭人毆打、頭部鮮血直流，要家人趕快匯款救人。呂翁妻子在旁聞訊心急如焚，急忙要趕往銀行提領積蓄，所幸老翁鎮定報警，警方獲報到場後耐心查證，終於證實老翁兒子好端端的在家睡覺，成功保住二老多年積蓄。

▲老翁接電話驚聞「兒子欠債160萬正在被痛毆」，求助警方後證實兒子在家睡覺，保住多年積蓄。（圖／記者賴文萱翻攝）

鼓山分局鼓山派出所11日上午獲報，一名呂姓老翁接獲自稱兒子友人來電，對方表示老翁兒子因欠債未還遭人毆打受傷，需家屬匯款救人。夫妻兩人聽後憂心忡忡，因數度聯繫不上兒子，擔心有生命安全的疑慮，連忙報警。

呂姓老翁表示，39歲的兒子是名動畫師，與媳婦一起住在三民區，未與父母同住，但因不斷撥打電話均未接通，擔心兒子遇害連忙報警。





▲警方一聽老翁陳述就破解詐騙手法，並陪同他到兒子住家查看。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方安撫老翁情緒並引導撥打兒子及媳婦電話求證，由於媳婦一早即外出工作，也無法確定丈夫是否在家。為確認呂男安全無虞，員警旋即驅車陪同呂翁到兒子三民區家中查看。

老翁持備用鑰匙開門進屋，呂男睡眼惺忪見父親帶同警方到場而滿頭霧水，一番說明才得知父母倆險因救兒心切遭詐新臺幣160萬元，幸好父親鎮定報警協助，才沒讓詐騙集團得逞。

鼓山分局長蔡鴻文表示，「假親人欠債詐財」已是詐騙老梗，詐騙集團利用人性弱點，在心亂如麻之際失去判斷力，進而要求被害人匯款救人！民眾遇有疑似詐騙電話，一定要撥打165、110或向當地派出所尋求協助，以免多年辛苦積蓄落入詐騙集團口袋。