　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

欠債160萬被打到頭破血流！父急報警救兒　開門見他還在睡傻了

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名69歲的呂姓老翁在家接獲來電，對方佯稱兒子友人表示，兒子借款新台幣160萬元未還，正遭人毆打、頭部鮮血直流，要家人趕快匯款救人。呂翁妻子在旁聞訊心急如焚，急忙要趕往銀行提領積蓄，所幸老翁鎮定報警，警方獲報到場後耐心查證，終於證實老翁兒子好端端的在家睡覺，成功保住二老多年積蓄。

▲▼「欠債160萬正在被痛毆」老翁急找警救兒，開門見他在睡覺傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲老翁接電話驚聞「兒子欠債160萬正在被痛毆」，求助警方後證實兒子在家睡覺，保住多年積蓄。（圖／記者賴文萱翻攝）

鼓山分局鼓山派出所11日上午獲報，一名呂姓老翁接獲自稱兒子友人來電，對方表示老翁兒子因欠債未還遭人毆打受傷，需家屬匯款救人。夫妻兩人聽後憂心忡忡，因數度聯繫不上兒子，擔心有生命安全的疑慮，連忙報警。

呂姓老翁表示，39歲的兒子是名動畫師，與媳婦一起住在三民區，未與父母同住，但因不斷撥打電話均未接通，擔心兒子遇害連忙報警。

▲▼「欠債160萬正在被痛毆」老翁急找警救兒，開門見他在睡覺傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方一聽老翁陳述就破解詐騙手法，並陪同他到兒子住家查看。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方安撫老翁情緒並引導撥打兒子及媳婦電話求證，由於媳婦一早即外出工作，也無法確定丈夫是否在家。為確認呂男安全無虞，員警旋即驅車陪同呂翁到兒子三民區家中查看。

老翁持備用鑰匙開門進屋，呂男睡眼惺忪見父親帶同警方到場而滿頭霧水，一番說明才得知父母倆險因救兒心切遭詐新臺幣160萬元，幸好父親鎮定報警協助，才沒讓詐騙集團得逞。

鼓山分局長蔡鴻文表示，「假親人欠債詐財」已是詐騙老梗，詐騙集團利用人性弱點，在心亂如麻之際失去判斷力，進而要求被害人匯款救人！民眾遇有疑似詐騙電話，一定要撥打165、110或向當地派出所尋求協助，以免多年辛苦積蓄落入詐騙集團口袋。

►住「萬里白宮行館」爽玩，一家四口才3999元！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／北市府員工確診！　市政大樓10樓遭「軟性封鎖」
快訊／基隆成功國中1學生確診！　全班停課10天
LIVE／台快篩貴歐美3倍 「盤子」怒吼生效　蘇揆：已啟動徵
本土確診狂增！　醫喊有「3症狀」快採檢
快訊／蘇貞昌：政府啟動徵用快篩試劑　確保「量足價穩」
全校停課標準「放寬為1／3班級確診」　預計本週公布
聊到一半「突冒出」前女友王心凌！　姚元浩表情驟變
染Omicron「10大症狀」曝光　這2種比例超過50%
唐朝仕女俑穿越重生！　邱佩琳以藝術傳承助人精神
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開車被叭攔人嗆聲「蛇行逃逸」　自撞大貨車...人卡駕駛座落網

勾已婚消防員無套！小三見正宮臨盆　吃醋逼見面：她重要還我重要

飛特立創辦人遺孀氣炸！他入主董座2個月掏空7千萬　無良手法曝光

掀攤狂吼現場曝！台北東區騎樓擺攤賣刮刮樂　她遭取締全失控

甜不辣名店老闆想離婚　妻反控：吃喝嫖賭全來...還偷吃看護

欠債160萬被打到頭破血流！父急報警救兒　開門見他還在睡傻了

渣夫甜摟社區女主秘喊「北鼻」　正宮氣炸蒐證告2人...下場曝光

嘉義狼父猥褻幼女94次還性侵　女兒「睡不著、怕爸爸突然開門」

屏東娛樂圈群聚連爆！東港警加強防疫力度　罰1人勸離5客人

爆乳辣妹誘越南客下注　語言不通...洗錢集團找「谷歌大神」幫忙　

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

30歲前要存多少錢才合理？ 電商女秀存款！目標存2千萬

阿嬤喊吃飯！虎斑汪興奮衝刺　四腳離地「跑到飛」：我來了～

早餐被偷吃！2歲孫女崩潰大哭　2隻「壯碩嫌疑犯」躲陽台裝傻

開車被叭攔人嗆聲「蛇行逃逸」　自撞大貨車...人卡駕駛座落網

勾已婚消防員無套！小三見正宮臨盆　吃醋逼見面：她重要還我重要

飛特立創辦人遺孀氣炸！他入主董座2個月掏空7千萬　無良手法曝光

掀攤狂吼現場曝！台北東區騎樓擺攤賣刮刮樂　她遭取締全失控

甜不辣名店老闆想離婚　妻反控：吃喝嫖賭全來...還偷吃看護

欠債160萬被打到頭破血流！父急報警救兒　開門見他還在睡傻了

渣夫甜摟社區女主秘喊「北鼻」　正宮氣炸蒐證告2人...下場曝光

嘉義狼父猥褻幼女94次還性侵　女兒「睡不著、怕爸爸突然開門」

屏東娛樂圈群聚連爆！東港警加強防疫力度　罰1人勸離5客人

爆乳辣妹誘越南客下注　語言不通...洗錢集團找「谷歌大神」幫忙　

Ｑ1交易1170戶預售屋　北客楠梓大掃貨遭曝「連現場都沒去」

尋找下個宋智雅！《單身即地獄》確定製作第二季　40秒預告出爐

北市府1員工確診！市政大樓10樓遭「軟性封鎖」　衛生局急查接觸史

民進黨北市黨部派系內鬥　蔣萬安提醒「疫情嚴峻」：本土天天破百

不斷更新／18縣市237校停課　北部東部多校再爆確診今緊急停課

男子「捐精」賺錢助家計！妻發現後氣炸：根本是背叛

開車被叭攔人嗆聲「蛇行逃逸」　自撞大貨車...人卡駕駛座落網

勾已婚消防員無套！小三見正宮臨盆　吃醋逼見面：她重要還我重要

MINI「新一代鄉村人」測試露相　傳PHEV版將成歷代最強！

說．流行／VALENTINO「進化鉚釘包」迷人細節公開！　擄獲孫藝真、林心如

社會熱門新聞

快訊／桃園民宅「頂樓大火」全面燃燒！火光照亮周圍住宅

即／高雄單車男路邊待轉慘被撞死

龜山島航道突竄「2顆人頭」　賞鯨船急迴避

男為2000元　她「脖子遭砍」倒血泊亡

「就要她死」男狂砍女友脖奪命　坐椅上等警來抓

21歲BMW男痛打50歲單車伯　只因他回「這句話」

澎湖船難第4具遺體「為韓籍船長」　還有2人失聯

刑警「翹班喝酒染疫」調職　11人異動

搶轎統促黨主委夫妻「上銬現身」地檢複訊

搶轎統促黨夫妻涉「妨害公務」　15萬、20萬交保

趕迎大甲媽鑾轎！騎士迴轉遭好友撞斃

天道盟搶千億核電工程　撂砍包商...小弟全扛了

「看到天燈真的很賭爛！」　平溪人50年家被燒光

嗆天菜小姐是「老奶」　他嘴賤下場慘了

更多熱門

相關新聞

清晨被空軍轟醒！戰機繞飛北市上空　國防部：聯翔操演測試防空能力

清晨被空軍轟醒！戰機繞飛北市上空　國防部：聯翔操演測試防空能力

12日清晨5時許不少人都被空軍起飛的引擎聲吵醒，台北市上空也有數輛戰機飛越盤旋，引起不少民眾好奇是怎麼回事，對此，軍方回應，這是空軍正在進行「聯翔操演」，無預警派遣F-16、IDF、AH-64E等型機扮假想敵演練，強化對重要目標防護戰力。

高雄首宗雙捷運聯開案招商　夢幻大基地開發金額上看183億

高雄首宗雙捷運聯開案招商　夢幻大基地開發金額上看183億

東港警加強防疫臨檢力度　罰1人勸離5客人

東港警加強防疫臨檢力度　罰1人勸離5客人

爆乳辣妹騙下注　語言不通找「谷歌大神」幫忙

爆乳辣妹騙下注　語言不通找「谷歌大神」幫忙

快訊／南投男打球確診「Ct值12.4」　球友全遭匡列

快訊／南投男打球確診「Ct值12.4」　球友全遭匡列

關鍵字：

詐騙詐欺詐騙電話高雄警察求證兒子睡覺影音

讀者迴響

熱門新聞

19歲外甥被收留竟搞上舅媽　舅舅6槍轟頭斃了他

女星「走光片瘋傳」認了！

一夜連7震！　最大規模5.2、最大震度3級

《麻辣鮮師》胡凱欣宣布3度結婚！嫁32年前初戀

分手宇宙人小玉近1年　網紅宣布懷孕：你們讓我勇敢

取消2人確診全校停課　最新修正草案曝

肛門掉「扭曲白蟲」狂蠕！女大生崩潰：連吃5天生菜

陳時中：月底破千例幾乎一定會！「這4縣市」是高風險區

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

染疫台商驚嘆：清冠一號救了我的命

他約到「兒子老師」5小時戰3次！網勸危險

連失摯友高以翔和愛女！毛加恩2年平復拓新事業

快訊／立委確診！PCR陰轉陽　政壇首例

清晨被空軍轟醒！戰機繞飛台北市　原因曝光

花100轉大型扭蛋　掉出活體橘貓

更多

最夯影音

更多
車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？
Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面