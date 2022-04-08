「借我錢援助烏克蘭」科技男險被騙78萬　屏東警及時阻詐

▲潮州警方及時阻止曾男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

從事電子業的曾姓男子，在通訊軟體認識一名「女網友」，對方自稱要向他借78萬元援助烏克蘭，行員查覺有異，聯絡潮州警方前來處理，拆穿詐騙集團手法，阻止曾男匯款。

潮州警分局光華派出所警員曾雅琳及郭秉承日前巡邏勤務時，接獲彰化銀行行員報稱，有民眾提領大筆金額，經行員關心提問用途時，支吾其詞疑似遭詐騙，兩員趕往了解。

警方到場後，詢問該曾姓男子提領大筆現金用途時，他閃爍其詞，無法表明提款用途，在曾、郭兩名員警的細心解說下，卸下心防，才表明於約1個月前透過交友軟體認識一名女友，該女友以想援助烏克蘭為由，向他曾男借其所有存款新臺幣78萬元，經警方耐心提供相關詐騙案例借鏡，說明近期「假交友、真詐財」的詐騙手法，他聽完警方的詳細解釋後，始恍然大悟，遇到詐騙，保住了積蓄，對警方冷靜判斷分析及熱心阻詐之舉表示感謝。

潮州分局長簡彥匡表示詐騙手法層出不窮，再次呼籲民眾透過交友APP或是網路平臺認識朋友，談到金錢時ㄧ定要提高警覺，若遇類似網路交友的情況時，應特別注意，避免成為詐騙集團的肥羊，如有任何疑問也歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢或親至當地派出所請警察查證。