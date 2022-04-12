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社會 社會焦點 保障人權

黑幫組靈骨塔詐團！誆人壽公司要送客戶　扮大買家狠撈5700萬

「已買好塔位」的長輩也受騙　黑道賣假靈骨塔賺千萬

▲王男為首的犯罪集團以政黨需要節稅等話術，詐騙民眾投資靈骨塔。（資料照／台北市刑大提供）

記者劉昌松／台北報導

有黑幫背景的王姓男子，涉嫌召集人馬成立公司，鎖定中老年人推銷靈骨塔，然後再以「某政黨需要節稅」、「人壽公司要送客戶」等話術，佯稱代為找到大買家，鼓吹民眾加碼購買骨灰罐和塔位，3年間至少33人受騙，詐得約5700萬元，有被害人借錢投資導致房子被法拍，王男等人卻爽開保時捷名車，台北地檢署12日依組織犯罪、詐欺等罪起訴王等12人。

檢警調查，以王男為首的犯罪集團，涉嫌從2016年起，設立進宇、安逸等多家公司，對外招攬不特定民眾投資靈骨塔，每個靈骨塔要價約2萬元，只有部分人拿到真的骨灰罐，其餘多是只拿到憑證，即使遇到本來手中就有靈骨塔的民眾，犯罪集團不會死心，持續宣稱可代為尋找買家，鼓吹民眾再多投資幾個一併轉賣。

「已買好塔位」的長輩也受騙　黑道賣假靈骨塔賺千萬

▲詐騙集團害人傾家蕩產，自己爽開保時捷最後也被檢警查扣。（資料照／台北市刑大提供）

檢方查出，犯罪集團所謂的買家，包括知名人壽公司、銀行要大量採購靈骨塔送給客戶，還有特定政黨需要投資作為節稅，也有宗廟要買來收無主骨骸做善事，這些訂單都需要一次提供足額數量才能交易，不少民眾衝著這些「大買家」的名號，紛紛掏錢投資，沒錢的話，犯罪集團還會派人協助用房屋抵押貸款。

最後共有33名被害人發覺受騙提告，檢察官估算犯罪集團到2018年為止，3年內詐得不法所得約5700萬元，其中有人還背負貸款，更有人繳不出錢，房子已經慘遭拍賣，檢察官調查後，依組織犯罪、詐欺等罪，起訴王懷恭、邢福浩、許桔泰等12人，並請求法院宣告沒收追繳他們的不法所得。

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