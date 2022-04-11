夫失蹤慘死　小40歲嫩妻「只報失竊150萬」原因曝

▲嫩妻報案後3天，老榮民的屍體才在山區產業道路旁的草叢被發現。



圖文／鏡週刊

18年前發生在台中太平的老榮民劫殺案，一開始死者秦姓嫩妻隱瞞真相，僅向派出所報失竊150萬鉅款，3天後，老榮民被發現陳屍山區產業道路，這時秦女才聲稱，當時她也被制伏，歹徒命她4天後才能報案，承辦人員說，她敢報竊案，卻不敢說老公被帶走，不是很奇怪嗎？難道錢比命重要？加上她的說法與現場勘驗落差太大，難怪警方對她起疑心。

2004年7月15日，台中太平一個老舊眷村，發生76歲王姓老榮民遭劫殺命案。當年負責偵辦的刑警蕭建邦告訴本刊：「死者的嫩妻秦女一開始謊話連篇，我們懷疑她勾結外人殺夫謀財，只是苦無證據，後來2名歹徒落網，證實她並未涉案，是因遭性侵脅迫、羞於啟齒，才會有所隱瞞，但她過於矛盾的言行、不必要的謊言，至今還是讓人覺得另有隱情。」

▼鎖匠劉碧華曾到老榮民家中安裝鎖頭（紅圈處），見他有大筆現鈔，起了歹念。



蕭建邦說，案發隔天，老榮民的35歲秦姓中國籍妻子到派出所報案，說家裡遭人闖空門，丈夫下落不明，且畢生積蓄150萬元也不翼而飛，但警方勘查現場，並沒有發現門窗遭破壞的外力侵入痕跡，經調查，不久前老榮民的確到郵局提領150萬元現金，且還特別請派出所護鈔，不少人都知道老榮民身懷鉅款，或許是這樣才引來宵小覬覦。

▼死者的中國籍嫩妻供詞矛盾，一度被警方懷疑涉案。



轄區發生重大竊案已經夠令人頭疼，3天後，老榮民又被發現陳屍在山區產業道路旁的草叢裡，他被勒斃，口鼻、手腳綑綁膠帶，全身裹著白色被單。竊案變成命案，警方立刻傳訊秦女，這時她才改稱，案發時一進屋裡，立刻被歹徒制住，對方將她雙手反綁，蒙住眼睛，然後在屋內不曉得幹什麼，臨走前還威脅她：「如果4天後，沒有妳老公的消息，就可以報案了。」

▼劉碧華與陳德全將老榮民用棉被包裹，棄屍山區。



秦女表示，她不知老公是生是死，怕害死老公，才不敢說實話，脫困後，發現家裡的錢都不見了，於是向派出所報竊案。蕭建邦分析，被綑綁的人如何自行脫困？另外，她敢報竊案，卻不敢說老公被帶走，不是很奇怪嗎？難道錢比命重要？正常人若害怕，應會隱忍到接獲老公死訊才對啊？

蕭建邦強調，警方懷疑秦女涉有重嫌，不是對中國籍配偶有成見，也不是因為這對夫妻年紀相差太多，而是她供述案發時的狀況，與現場勘驗的結果落差太大，且一問三不知。照理講，秦被控制住時，死者應該還在屋裡，到底怎麼被帶走的？歹徒離開之前，發生了哪些事？面對警方訊問，她都支支吾吾，說詞還前後矛盾。





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