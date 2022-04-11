案情大逆轉！台中嫩妻從嫌犯變被害人　留下一堆謎團

▲劉碧華與陳德全將老榮民用棉被包裹，棄屍山區。



圖文／鏡週刊

涉嫌殺害太平眷村老榮民的鎖匠劉碧華，被引渡回台後招認全部犯行，他坦承老榮民曾找他到家裡換鎖頭，見他抽屜、皮包裡有大疊鈔票，起了歹念，找油漆匠陳德全合謀劫財，沒想到得手怕留下蛛絲馬跡，返回現場時秦女剛好返家，於是將她控制，又為了封口，性侵秦女讓她羞於啟齒，不敢報案。秦女被洗刷嫌疑，但一來贓款數目都不籠，而且秦女說了太多不必要的謊言，留下疑團讓警方至今不解。

劉碧華被引渡回台後供稱，王姓老榮民曾找來他到家裡安裝鎖頭，所以無意中瞥見老榮民的皮包、抽屜裡有整疊鈔票，起了歹念，於是找了陳德全合作，並告訴他，這老不死的快80歲了，做這種案子，簡直是「桌上拿柑」（台語輕而易舉之意）。

案發當天，先由劉碧華誘騙老榮民開門，接著趁他轉身之際，劉、陳合力將他撲倒，拖進房裡，二人拿出預藏的膠帶，綑住老榮民的眼鼻、嘴巴、手腳，陳另外用棉被覆蓋老榮民的頭，然後大肆搜刮屋內錢財，最後一共搶得新台幣50萬元、人民幣700多元及價值340萬元的國軍儲蓄券，然後揚長而去。

▼死者的中國籍嫩妻供詞矛盾，一度被警方懷疑涉案。



老榮民原本命不該絕，但這二人笨手笨腳，膠帶同時封住口鼻，這已經很容易致死，陳男又用棉被蓋住老榮民的頭，危險性更高，如果秦女及早發現，或許還有一絲希望，不過，二人離開後，擔心留下蛛絲馬跡，又返回王宅，這時秦剛好回家，她立刻被制伏。

更可惡的是，劉碧華還要陳德全性侵秦女，目的是要讓她受辱後羞於啟齒、不敢報案，最後，二人將已氣絕的老榮民載到山區產業道路棄屍。

▼小隊長蕭建邦（圖）說，死者的嫩妻供詞矛盾，又急著回中國，啟人疑竇。



小隊長蕭建邦表示，雖然最後查知，秦女是遭性侵才有所隱瞞，但警方心中還是有許多疑點，例如，歹徒明明只搶了50萬元新台幣，至於340萬元的國軍儲蓄券，因欠缺死者的證件及印章未被領走，但秦堅稱失竊150萬元，而死者遇害前也真的領了這麼多錢，是否怕剩下的100萬元被警方查扣，秦才說那麼多謊？由於她再也沒入境，警方也無從得知真相。

針對這起命案，劉碧華、陳德全被檢方起訴、求處死刑，但法院審理後，認定二人還有教化可能，最後將他們判處無期徒刑定讞，為全案畫下句點。

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