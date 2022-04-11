台中男裹白被單慘死　小40歲嫩妻狂說謊藏驚人隱情

▲2名歹徒用膠帶綑綁老榮民的手腳、口鼻，還用棉被蓋頭，搜刮屋內財物。



圖文／鏡週刊

18年前，台中一名老榮民遭劫財殺害，因死者的中國籍秦姓嫩妻供詞矛盾，一度被懷疑涉有重嫌，但沒有直接證據，警方只能放她出境，返鄉掃墓，原以為恐成為懸案，幸好警方過濾16枚可疑指紋，鎖定案發後逃到中國的鎖匠涉案，透過公安引渡回台，並逮捕共犯，替死者申冤，也還秦女清白，但因秦女從此未再返台，其連篇謊言，至今仍讓人不解。

2004年7月15日，住在台中縣太平市的王姓老榮民（76歲）遭到強盜侵入住宅殺害劫財，小他40歲的嫩妻謊話連篇，警方一開始以為她勾結外人殺夫謀財；偵辦此案的小隊長蕭建邦說，案發隔天，秦女向派出所報案，說家裡遭人闖空門，丈夫下落不明，且畢生積蓄150萬元也不翼而飛。

▼鎖匠劉碧華到案後坦承行凶，還供出另一名共犯。



可是3天後，老榮民被發現陳屍在頭汴坑山區產業道路旁的草叢裡，他被勒斃，口鼻、手腳綑綁膠帶，全身裹著白色被單。竊案變成命案，秦女改稱，她一進屋就被歹徒控制，搶匪臨走前還威脅她：「如果4天後，沒有妳老公的消息，就可以報案了。」

老公分明是被歹徒擄走，她不報命案，卻報竊案，難道錢比人命重要？接著秦女又謊稱，歹徒案發後打電話恐嚇她說：「不是叫妳4天後再報案，妳怎麼隔天就報了？」被戳破謊言後，她又改口說，因為這些天做惡夢，誤把夢境與現實混在一起。

▼共犯陳德全坦承犯案，最後遭判處無期徒刑。



警方天天叫她來偵查隊泡茶，秦女講越多，破綻越大，更糟的是，秦女突然堅持要回大陸掃墓，警方苦無證據限制她出境，看著她眼睜睜走了，本以為將永遠成為懸案，沒想到當時採集到16枚可疑指紋，係一名鎖匠劉碧華所留下，且他在案發後2天立刻出境，警方認為劉男可能與秦女合謀犯案，立刻將他引渡回台。

當時，劉全身髒臭，精神狀態很差，他哭著告訴警方：「我什麼都承認，拜託！請趕快帶我回台灣！」劉男供出警方並不知道的共犯陳德全，警方立刻將陳拘提到案，全案遂告偵破。

▼死者的中國籍嫩妻供詞矛盾，一度被警方懷疑涉案。



原來，死者曾經找劉男到家裡安裝鎖頭，他見老榮民抽屜裡、皮包裡有大疊鈔票，起了歹念，告訴油漆匠陳德全說：「那老不死的80幾歲了，做這種案子，簡直是『桌上取柑』（台語輕而易舉之意）。」於是由劉男誘騙老榮民開門，趁他轉身之際，將老先生撲倒，拖進房裡。

但兩人用膠帶封住死者口鼻、手腳，又以棉被覆蓋頭部，然後搜刮財物，原本老榮民可以不死，但兩人離去後怕留下蛛絲馬跡，又返回現場，這時秦女剛好返家，兩人制伏秦女，威脅她不得報警，將老榮民用棉被裹著，棄屍山區。

▼小隊長蕭建邦（圖）說，死者的嫩妻供詞矛盾，又急著回中國，啟人疑竇。



案子破了，也證實了秦女沒有涉案，但她說了太多不必說的謊，迄今警方心中還是有許多疑點。警方研判，兩嫌只搶了50萬，但秦女卻報案說失竊150萬，而她丈夫確實在死前不久提領了這麼多錢，可能她怕錢被查扣，才說那麼多謊；至於兩名兇手，一審被判死刑，最後無期徒刑定讞。







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