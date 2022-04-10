柯文哲「狗」話惹議！　蔡壁如稱民眾黨是小黨：媒體應更關注藍綠

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲傳出因不滿黨內苗栗縣議員提名相關作業，痛罵中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，讓賴香伶委屈飆淚，也引起不小風波，對此，民眾黨立委蔡壁如表示，政黨協商人選難免口出惡言，甚至刀光劍影，民眾黨只是個還在磨合成長的小黨，第四權應該更關注民進黨、國民黨等大黨的動向。

柯文哲傳出因不滿黨內苗栗縣議員提名相關作業，痛罵林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，讓賴香伶委屈飆淚，原本不願公開道歉，僅表示私底下會跟賴講，10日卻在臉書公開發文，表示「造成對同志的傷害，我必須致歉。」

對於此次失言風波，蔡壁如感嘆，小黨禁不起分裂、應團結對外，成立政黨到現在兩年半的時間，一路走來並不容易，要在藍綠政黨的夾殺之下走出一條生路，更是驚險萬分。

蔡壁如指出，台灣民眾黨是民主的政黨，任何人、任何意見都可直言，這次又是民眾黨建黨以來，首度參與地方選舉，各種紛擾、爭議是預料中事，「重要的是吵過後，大家能夠一致對外，爭取2022最優成績。」

蔡壁如也補充，朝野政黨協商人選難免口出惡言，甚至刀光劍影，民眾黨只是個還在磨合成長的小黨，「第四權應該更關注民進黨、國民黨等大黨的動向。」