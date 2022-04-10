罵狗飆哭賴香伶原想「私下講」　柯文哲今公開道歉了

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲傳出因不滿黨內苗栗縣議員提名相關作業，痛罵中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，讓賴香伶委屈飆淚，原本不願公開道歉，僅表示私底下會跟賴講，10日卻在臉書公開發文，表示「造成對同志的傷害，我必須致歉。」

柯文哲指出，台灣民眾黨的成立，希望帶來新的政治文化，但這個年僅兩歲半的小黨，他們邊做邊學，不時被打趴，大家雖然努力，但畢竟經驗不足，出現不少瑕疵。他們自我反省，提名過程很多要改進的地方。他深自檢討，要道歉，也要改進。

柯文哲說，過去兩年，台灣民眾黨許多會議被媒體直播放送，其實很多內容還在討論階段，卻變成見光死。但他依然堅持公開透明，他們理性討論建立制度；相信制度，不是相信個人。其實內部會議，他也經常被嗆，但他相信眾人智慧超越個人智慧，釐清爭議，才是黨的最佳防腐劑。

柯文哲強調，儘管眾音喧嘩，但真理會愈辯愈明，除了繼續反省改進，繼續堅持理性、務實、科學，他也告訴自己要用更多的溝通，凝聚志同道合的同志，一起繼續前進。

對於罵狗一事，賴香伶透過臉書證實，並要求柯文哲收回那句話，向大家道歉。柯文哲9日受訪表示，「EQ不好情緒管控不佳，自己要改進」，僅表示內部會議就內部解決就好。

▲台灣民眾黨主席柯文哲在臉書道歉。（圖／翻攝柯文哲臉書）