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台北夜生活精彩！疫情爆發也要去　酒店、按摩店、牛郎店累積54人確診

▲▼ 酒店 。（圖／記者張一中攝）

▲北市疫情延燒，酒店、牛郎店等八大行業出現群聚感染。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

台北市衛生局9日新增95例本土病例，個案分布分以中山區28例最多，由於該區酒店林立，也讓外界擔憂八大行業的群聚案有擴大的跡象。根據衛生局統計，9日新增確診個案中，酒店相關7例，累計確診31人；按摩店相關7例，累計確診23人。

衛生局表示，北市新增95例本土病例，68例新增確診病例疫調中，27例為已知感染源或相關聯個案。針對新增個案的分布，中山區28例最多，其次為北投區11例、萬華區9例、士林區7例、大安區、大同區及文山區各6例、松山區、信義區及內湖區各5例、中正區4例、南港區3例。

衛生局統計，9日新增確診個案中，酒店相關7例（中山區案26417、26583、26706、萬華區案26428、26598、士林區26404、26405），累計確診31人；按摩店相關7例（松山區案26426、大安區案26577、中山區案26414、26415、26553、南港區案26427、26507），累計確診23人。

另外，北投區某國小1例（中山區案26424），接觸者確診12例（松山區案26593、26594、中山區案26584、26585、26587、26707、26709、士林區案26910、26911、北投案26423、23592、信義區26596）。

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