本土單日確診422例！北車湧千人搶打疫苗　明天還有機會快把握

▲台北火車站湧入大批打疫苗的民眾。（圖／台北市政府提供）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，進入4月以後本土確診個案更是一天比一天多，9日一口氣衝破400例。為了鼓勵長者踴躍施打疫苗，中央及台北市政府祭出1000元獎勵，9日下午台北車站中型疫苗接種站湧現大量民眾排隊打疫苗，北市府現場發放600個號碼牌索取一空，預估接種人數超過1千人。北市衛生局表示，10日下午還有接種服務，籲民眾可把握機會。

台北市副市長蔡炳坤說明，北市65歲以上長者（原住民55歲以上）接種疫苗無論是第1劑、第2劑或追加劑，除了中央給的500元禮券外，台北市再加碼500元禮券，等於每打1劑提供1000元優惠，時間配合中央，同步延長到5月31日止，歡迎長者們疫苗打好打滿，保護自己也保護家人。

蔡炳坤指出，9日下午台北車站中型疫苗接種站，湧入相當多民眾，市府採取號碼牌發放的方式，預估今天下午接種人數將超過1000人。因應民眾接種疫苗需求，10日下午1點前到場領取號碼牌者，都可以順利接種疫苗，歡迎民眾踴躍到台北車站接種疫苗。

有關校園疫情部分，蔡炳坤表示，截至4月9日下午2點止，單日新增校園案例5生、1老師，新增３所學校（園）全校或部分停課。10日高中以下有停課學校計30校（包含全校/園停課11校，部分班級停課19校），總計10241人（師生）。