被柯文哲罵狗！林恕暉：體制改革從內部做起　沒人希望走回威權老路

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前因不滿中評會建議撤銷苗栗縣議員提名，在內部會議中飆罵中評會主委、立委賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，讓賴香伶委屈落淚，但柯文哲9日仍未公開道歉。對此，林恕暉10日再發聲，這次風波不是個人小事，「沒有人希望再走回威權老路」，大家要一起走得遠一點，「這是民主必經之路。」

林恕暉10日在臉書表示，中評會3月30日開會決議公開調查報告時，中評委們壓力很大，一致希望由他代表，先向柯文哲說明，當天自己立刻把中評會調查報告傳給柯文哲幕僚，表明必要時可向對方當面說明，可惜沒有任何回音，之後就傳出「炸彈說」。

林恕暉提及，中評會這份調查報告，其實背負了多數黨員、支持者希望建立黨體制的期待，讓初選提名照制度評鑑或初選，而不是黑箱作業、地方黨部主委說了算；除了苗栗案，中評會收到不少檢舉，有初選問題，也有因黨中央人事異動引起的紛爭，希望中評會能做出公正決斷，因此明知有重重險阻，也必須勇敢向前行。

林恕暉指出，9日收到許多親友的關心，不只母親關心詢問，弟弟也強烈反彈，甚至表明會因此要親友不要支持民眾黨，這也代表從政者的壓力，為何繼續在此堅持？不就是希望讓成立兩年半的新政黨，建立公開公正的黨機制，帶動台灣新政治文化的提升。

林恕暉說，民眾黨已經促發了18歲公民權修憲案正式啟動，代表這個不關鍵的少數，也能促使藍綠兩黨不得不面對台灣重大的政治、憲政問題，證明台灣政治改革需要想像力與行動力，但「體制改革從自己內部做起，只有還有機會，我們不會放棄。」

最後，林恕暉強調，從政是需要家人、朋友、同志的支持，必須考慮家人的感受才能往前走，這是個人要承擔的；但在黨的層次來說，這次風波不是私下、個人的小事，也是黨的大事，沒有人希望走回威權老路，大家要一起走的遠一點，就得反省自己、負起責任、努力實踐，這是民主的必經之路。