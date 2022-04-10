小琉球民宿老闆「天上人間」染疫　專船緊急載86人回本島採檢

記者陳崑福／屏東報導

中央流行疫情指揮中心9日公佈屏東有31例本土確診個案及2例境外移入，屏東縣政府疫調發現31例本土個案中，包含九如天上人間小吃部20例、花蓮群聚案「25695」4例、長治家族群聚3例等，其中天上人間小吃部群聚感染累計達30例（本縣29例、外縣市1例），該案群聚感染確診者全部送集中檢疫所，以阻斷可能的傳播鏈，縣府同時勒令該小吃部停業。

▲小琉球防疫專船回本島醫院採檢 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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而在琉球經營民宿老闆案「27387」，9日至小琉球篩檢站採檢確診，由救護船送回本島隔離，由於他也曾至天上人間小吃部，與其他確診者足跡重疊，衛生局匡列相關接觸者86人（民宿遊客84人+2名員工），經協調交通船業者，泰富公司特別派出專船協助接送，10日中午抵達東港，將隨即分流安排搭乘防疫巴士至東港輔英醫院、安泰醫院進行PCR篩檢。

屏東縣今(10)日公佈新增31例，包含2例陰轉陽個案。衛生局長施丞貴指出，今天上人間新增20例、枋寮確診與花蓮群聚相關新增4例、恆春旅遊史相關新增5例、高雄護理師母子2例。

施丞貴指出，今天上人間小吃部群聚案進一步擴大，初步了解該傳播鏈為一名高雄確診男客到店消費後引發感染風波，而小琉球一位民宿老闆(27387)5日也到天上人間消費染疫，Ｃt值是直到9日至小琉球快篩站採檢陽性確診，轉往本島治療，縣府擔憂該案恐引爆另一波小琉球群聚，目前已緊24.4，急匡列84名接觸者隔離。目前天上人間群聚累計已29例、外縣市指標個案1例，全部送集中檢疫所，以阻斷可能傳播鏈，該小吃部也已勒令停業。

縣府今天出動防疫專船，載送86位匡列等相關接觸民眾到本島採檢，以杜絕疫情擴大。