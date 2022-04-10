上海「動態清零」難度大　專家：不是追求零感染，但它一直變異

▲上海持續封控。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

上海持續封控，到底整體實現「動態清零」難度有多大？大陸國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年親上火線解釋，「動態清零」並不是追求完全的「零感染」，現在一定要做到快速發現，快速處置，因為毒株始終在變異。現在對上海做一些嚴格管控措施，是為了換取整個全國更大範圍正常生活。

陸官媒《央視》報導指出，國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長、清華大學萬科公共衛生和健康學院常務副院長、教授梁萬年分析，上海疫情特點，主要的流行株是OmicronBA.2，傳播速度非常快，比Delta和過去的變異株都要快。此外，這一毒株隱匿性較強，無症狀感染者和輕症病人佔比非常高，所以防控起來有一定難度。

▲ 國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年 。（圖／翻攝 央視）

上海實行「動態清零」的難度有多大？梁萬年再次重申，「動態清零」是國家抗擊新冠肺炎疫情的總方針，也符合國情。但是，「動態清零」並不是追求完全的「零感染」、「零容忍」。「動態清零」的精髓是快速、精准。真正做到快，就是發現快、處置快。

Omicron是不是「大號流感」？梁萬年特別強調，Omicron變異株不是流感。更不能把現在的疫情認為是一個流感化的疫情，因為它和流感還是有明顯不同的。第一， Omicron傳播速度比流感病毒的傳播速度要快；第二，其傳播的隱匿性比流感的隱匿性要強，所以說更容易造成大範圍的傳播。

梁萬年解釋，上海現在Omicron病死率和流感比是沒有流感高。但從國際和國內一些地區的疫情來看，總體比流感還是要高的。特別是老年人群的病死率要比普通的流感要高出幾倍，80歲以上的老年人甚至高出10倍以上。上海約2500萬人的人群，稍有不慎，就會對老年人和脆弱人群造成很大的健康損害。

▲Omicron還有新冠病毒的特徵，它始終在變異。（圖／路透社）

第三， Omicron還有新冠病毒的特徵，它始終在變異，而且變異的方向我們是不明確的。所以這麼大範圍的流行和傳播中如果要發生變異的話，或者是向壞的方向變異的話，對我們健康的危害就會更大。 最後，從這些方面結合起來，我們不能夠認為，Omicron就是一個「大號流感」。



梁萬年最後說，到今天為止，Omicron有兩種方向，一個是乾脆「躺平」，另外一個是現在的「動態清零」。「動態清零」是盡一切可能來減輕對老百姓的身體健康和生命安全的影響。所以「躺平」肯定不是中國的選擇。「動態清零」如果用好，就會以極小的成本來獲取最大的效益。