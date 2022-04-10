花蓮慈濟醫院爆院內感染！6病患確診　11樓封鎖「不進不出」

記者柯政誟、蔡怡萍／花蓮報導

新冠肺炎持續擴燒，今日花蓮新增13人確診，花蓮慈濟醫院急診大樓傳出有院內感染，醫院11樓病房新增6名確診患者，花蓮縣衛生局副局長鍾美珠表示，屬於今日新增個案尚無案號，在接到資訊後，已將11樓所有感染確診個案都移到專責病房，目前醫護、陪病者、看護、病人等都不進不出，而護理師感染後，慈濟醫院很快在時間內啟動相關措施，針對院內11樓病人都進行PCR檢查。

▲花蓮慈濟醫院。（圖／翻攝自Google Maps）

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縣長徐榛蔚也在疫情記者會中表示，今日新增13名確診中有9人與奧斯卡餐廳相關，但其中8人完全沒到過奧斯卡，是受到家人等接觸者傳染，只有1名是奧斯卡員工，顯示奧斯卡餐廳群聚從員工、顧客、表演者，衍伸到家人等同住者，這些都在居隔或自主健康管理部分。

另外今日2名為外縣市確診個案匡列後確診，其中1名是東大男研究生，其女朋友到過台北夜店後，匡列PCR採檢後確診；另1名是本身住在三峽的國小男學童，春假回到花蓮，老師確診後通報居家隔離，所以整個春假都在花蓮居隔，4月9號解隔準備北返時PCR陽性確診。另外還有1名慈濟醫院護理師，以及1名花蓮女中學生、傳染源不明尚待釐清，該生班級已停課到4月18日。



