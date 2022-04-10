快訊／小琉球民宿老闆「天上人間」染疫　86位接觸者PCR結果曝

▲小琉球防疫專船 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣10日新增31例，其中九如鄉天上人間某小吃部卡拉OK群聚再增加20例，其中一例小琉球民宿老闆，到天上人間消費被感染，縣府今(10)日出動防疫專船，載送86位匡列、居隔者到本島採檢。結果剛剛出爐，PCR全部陰性。

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屏東縣政府今(10)新增31例本土個案，其中九如天上人間小吃部20例、花蓮群聚案「25695」4例、長治家族群聚3例等，其中天上人間小吃部群聚感染累計達30例（本縣29例、外縣市1例），該案群聚感染確診者全部送集中檢疫所，以阻斷可能的傳播鏈，縣府同時勒令該小吃部停業。

而在琉球經營民宿案「27387」，9日至小琉球篩檢站採檢確診，由救護船送回本島隔離，由於「27387」也曾至天上人間小吃部，與其他確診者足跡重疊，衛生局匡列相關接觸者86人（民宿遊客84人+2名員工），經協調交通船業者，泰富公司特別派出專船協助接送，10日中午抵達東港，將隨即分流安排搭乘防疫巴士至東港輔英醫院、安泰醫院進行PCR篩檢。結果剛剛出爐，全部陰性。

屏東縣政府統計今天共匡列404人採檢，含130人居家隔離、274人自主健康管理，而隨著疫情嚴峻，潘縣長再度疾呼請民眾盡速施打疫苗，65歲以上長輩5月底前打第1、2、3劑疫苗，贈送500元禮券，提升群體免疫力，保護自己也保護他人。