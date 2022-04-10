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台南+18　7國小學童、1國中生染疫...最新足跡曝光

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲10日下午公布台南市新增18例確診，另有2例因誤植而扣除，18例中有7名是國小學生及1名國中生，國小生感染源來自美語補習班的外籍老師確診而感染，目前至少有3所國中小及1所私幼受停班停課影響。

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，中央原公布20名確診病例中，1例轉台北、1例轉屏東（因個案登錄採居住地，而非戶籍地因而改列），台南公布18例，依感染鏈區分：花蓮奧斯卡餐廳、美語補習班：案27101、27102、27103、27104、27105、27106、27291、27521；高雄雅閣會館：27098、27099、27100；台北案：27108、27109、27110、27111、27112 、27113；疫調中案27107。

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▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說明，台南市新增18名本土個案，分別為高雄市雅閣會館相關接觸者案27098、27099、27100；台南市9日公布曾前往花蓮奧斯卡音樂餐廳案26526的相關接觸者27101、27102、27103、27104、27105、27106、27291；安南區10多歲男國中生27107；台北市個案26407相關接觸者案27108、27109、27110、27111、27112、27113，以及台南市8日公布的個案25976、25977、26151相關接觸者27521。

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，案27098、27099、27100分別為北區30多歲男性、未滿10歲女性、50多歲女性，案27098、27099本月5日接觸高雄市個案25872，三人中有兩人分別於8日出現症狀後確診。

案27101、27102、27103、27104、27105、27106、27291皆為永康區未滿12歲學童，因4月6日接觸台南市個案26526被匡列為居家隔離者、7日至9日間陸續出現發燒、全身倦怠、痠痛症狀，安排至醫院採檢PCR後陽性確診。

安南區10多歲男性個案27107於8日出現發燒症狀、至醫院快篩陽性後續採PCR陽性確診，可傳染期間活動範圍包含安定區納骨堂、麥當勞台南海佃店、安南區府城豆漿大王、北區空氣基因彈翻健身育樂中心等地。

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

將軍區個案27108、27109、27110、27111、27112、27113於4月1日接觸台北市個案26407，6人本月5日至7日陸續出現發燒、咳嗽、嘔吐、喉嚨痛、流鼻水等症狀，被匡列為台北市個案26407的接觸者而安排居家隔離及採檢後陽性確診。

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案27521為台南市8日公布的個案25976、25977、26151花蓮旅遊同行者，3日晚間9時許與前述3名個案一同於花蓮奧斯卡音樂餐廳內用，5日開始喉嚨痛，被匡列為居家隔離者後安排採檢確診。

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長提醒，近期國內每日皆有百例以上確診病例，建議市民應減少社交活動及跨縣市移動，也應儘速完整接種COVID-19疫苗與追加劑；台南市府也將邀集相關局處及醫療院所共同規劃COVID-19個案關懷服務中心，建立居家照護相關機制。

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增18例確診案及相關疫調足跡，呼籲打完三劑疫苗及足跡重疊者快篩，並遵守相關防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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