鬼滅《彌豆子》到高雄公園　女神主播身份曝！阿公為她瞎扯3歲　

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

今天是一年一度的兒童節，國民黨左楠區擬參選人白喬茵一早特別扮演鬼滅之刃中的角色《禰豆子》，在蓮池潭兒童公園發放氣球，祝福所有小朋友都能在兒童節這天開心玩樂。

▲國民黨高雄左楠區市議員擬參選人白喬茵cosplay，還被老阿公裝3歲搭訕 。（圖／記者吳世龍攝）

禰豆子一出場便馬上吸引小朋友的注意，大家紛紛排隊想和彌豆子拍照和領氣球。白喬茵表示：「自己家裡有兩個女兒，都很喜歡勇敢的禰豆子，雖然她不是人類，但依然不忘初心，對抗惡勢力！」

下午前往楠梓碉堡公園跟左營福山公園時候，白喬茵還遇到老阿公刻意過來搭訕，表示自己是3歲，還說他以為白喬茵是日本人，怎麼會來選高雄市議員，這一番話讓白橋茵也只能尷尬笑一笑。

▲國民黨高雄左楠區市議員擬參選人白喬茵cosplay。（圖／記者吳世龍攝）

▲國民黨高雄左楠區市議員擬參選人白喬茵cosplay 。（圖／記者吳世龍攝）

談及最近因為愚人節影片，遭網友出征以惡質方式做各種影射，白喬茵無奈表示：「政治就跟鬼滅之刃一樣，這條路會遇到很多妖魔鬼怪。這個社會除了服務的力量，也需要斬妖除魔、伸張正義的角色，今天特別以禰豆子的扮相現身，希望能導正選風，喚回網路霸凌者的良心。」