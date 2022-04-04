獨／超胸女完勝現任！前男友死盯壯觀巨球　％％興奮爆表關鍵曝

記者吳奕靖／高雄報導

有胸部才更有女人味！這是跨性別族群內心的吶喊，就有兩名剛完成隆乳手術的跨性別陳媛跟Ann，她們說能夠擁有女性乳房是從小的夢想，坦言有「女性乳房」後，在房事的時候，另一半的興奮度有明顯差異，Ann更用「大開眼界」來形容，甚至自己在小北百貨遇到前男友，結果前男友還對她目不轉睛，結果她看向前男友的女友，秒懂！因為自己的「胸部完勝」。

▲Ann對於自己隆乳之後，非常有自信，還分享自己在小北百貨遇到前男友的事 。（圖／當事人提供）

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3月31日是跨性別現身日，就有兩名完成隆乳手術的「跨性別」女孩出面，大聲說出自己的經歷！「我聽過以前最難聽的，沒有胸部就還是個男生啊」，已經動完隆乳手術的Ann說著房間裡的事，表示自己有了女性乳房之後，只能用「大開眼界」來形容，記者進一步詢問什麼是大開眼界？Ann笑著說：「前所未有，驚奇，就連前男友都回來找」。陳媛說：「平胸的時候，遇到男生的時候，之前就是擠啊！就是拆下來，男生可能就會覺得沒有，有種被欺騙的感覺，但是已經做了手術，脫下來⋯你就是能夠理解，那個尺寸，男生看到的當下，相對性的興奮度就是會有差」。

▲陳媛呼籲大家接受跨性別認同 。（圖／當事人提供）

▲Ann對於自己隆乳之後，非常有自信，還分享自己在小北百貨遇到前男友的事 。（圖／當事人提供）

目前台灣對於跨性別是否要更開放，陳媛坦言說就算透過變性手術之後，感覺跟女性都還是有差異的，所以她現在很享受已經有「胸部」的生活，所以她不期望社會或是制度的改變，反而是呼籲「學習應該要怎麼接納自己，才能讓別人來接納你」，不要用「性器」來匡限，而是周遭的大眾要接納「跨性別」、認同「跨性別」。

Ann則有不同想法，她會繼續往變性手術前進，因為我想要讓我自己更好，她說：「不是我不喜歡我的身體，而是要當一個徹底的女人，不是一半一半」。她們也透露目前也有不少跨性別也都跟她們一樣進行隆乳手術，而且有一種趨勢，陳媛認為可能是新生代，更勇於做自己，看到小A辣、罔腰等人在媒體曝光發聲，也鼓勵了跨性別族群勇敢接受手術。