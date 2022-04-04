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工藝中心兒童工藝月系列活動　邀請紙風車劇團演出《雞城故事》

▲紙風車劇團4月5日將在工藝中心演出（下同）。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲紙風車劇團4月5日將在工藝中心演出（下同）。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

國立台灣工藝研究發展中心「台灣綠工藝假日廣場」繼3月份的生態工藝之後，為迎接兒童節到來，4月份以「兒童工藝月」為主題，規劃豐富的工藝活動內容，4月5日更特別安排紙風車劇團演出《雞城故事》，邀請民眾享受歡樂親子時光，也引領孩子走進工藝世界、啟發美育與創造力的養成。

工藝中心指出，4月2日至5日連假期間已推出包含工藝展覽、工藝市集、親子共讀及故事屋活動、彩繪石藝展演、自然素材手作童玩與其他充滿五感體驗的手作工藝等系列活動。

▲紙風車劇團4月5日將在工藝中心演出。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲紙風車劇團4月5日將在工藝中心演出。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

而紙風車劇團於兒童藝術領域耕耘多年，4月5日將於工藝中心帶來結合工藝元素的戲碼《雞城故事》，邀請在地社區、家庭、關懷兒童福利的相關單位與所有小朋友們，一起來享受工藝手作的美好、感受工藝跨域結合展演模式的新體驗。

工藝中心表示，紙風車劇團明天下午4時將於生活工藝館前陽光草坪演出，為免費入場；因近日國內疫情變化影響，相關活動將視中央流行疫情指揮中心最新防疫指引調整，活動詳情及最新消息請至工藝中心網站（http://www.ntcri.gov.tw/）或電049-2334141分機315查詢。

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