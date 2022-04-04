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萬泰攜手議員鄭宇恩捐1萬1千片口罩　貼心守護北海岸幼童健康

▲萬泰攜手議員鄭宇恩捐1萬1千片口罩 貼心守護北海岸幼童健康。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲萬泰攜手議員鄭宇恩捐1萬1千片口罩，貼心守護北海岸幼童健康。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

4月4日是兒童節，萬泰科技集團董事長張銘烈透過新北市議員鄭宇恩媒合，捐贈1萬1000片（價值5萬5千元）口罩給淡水、三芝、八里、石門等地幼兒園。萬泰科技集團表示，隨著本土疫情升溫，捐贈以高科技ACT銀銅鈦技術製成的口罩，希望保護未施打疫苗的幼童。

市議員鄭宇恩指出，很感謝萬泰集團的善心，趕在連假前，送給淡水、八里、三芝及石門多家公幼最實用的兒童節禮物。尤其小朋友在學校更換口罩的需求其實不小，而符合幼童臉型的口罩也很難買。萬泰科技集團這次總計捐贈1萬1千片，能幫忙學校緩解防疫物資的壓力。

▲萬泰攜手議員鄭宇恩捐1萬1千片口罩 貼心守護北海岸幼童健康。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲高科技「ACT銀銅鈦」技術製成的口罩。

萬泰科技集團銀領科技總經理江亘松表示，這次捐贈的口罩，都是醫療等級的口罩，細菌過濾效率>98.5%, 壓差 < 2.06 mmH2O/cm2；尤其，幼幼版本的口罩，還是與動物園聯名款的版本，相信將深得小朋友的喜愛。

萬泰科技集團憑藉著材料技術的重大突破，以「ACT銀銅鈦抗菌科技」研發而成。該技術是萬泰科技集團旗下子公司銀嘉科技研發成功，全球唯一的獨家科技，也是台灣在口罩醫療研發技術上的重大突破。

「ACT銀銅鈦抗菌科技」獨家專利技術有勝於美國業者採用的銀纖維材料，以及中國業者濺鍍銅技術做成的銅離子口罩產品，是將3種金屬「銀、銅、鈦」複合式濺鍍在不織布與紡織品上，能強化相關產品抵抗細菌的能力，細菌抑制效率經公正單位檢測高達99.9%以上。

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