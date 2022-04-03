共存、清零？陳時中稱大方向開放　柯文哲：下命令沒SOP是「空口說白話」

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

面對國內防疫是清零或與病毒共存，台北市長柯文哲2日提到，中央有想法要明講，不要拐彎抹角，如果戰術與香港一樣戰略共存、戰術清零，兩者矛盾就會死很慘；而指揮中心指揮官陳時中則回應，大方向是開放，但重點是保存醫療量能。對此，柯文哲3日再補充，政治核心是執行力，如果下一道命令卻無法有SOP，那就是空口說白話。

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊與民眾黨台北市議員參選人吳怡萱3日到艋舺青山宮，先被問到跑宮廟卻出現參選人是否擔心被說市政不分？柯文哲回應，這是開放行程，誰都可以來。

被問到怎麼看待陳時中2日稱，大方向要走向開放，目前防疫重點在保存醫療量能？柯文哲說，政治核心是執行力，要共存還是清零得講清楚，自己每次都跟市府官員講說，如果下一道命令下去卻無法有SOP，那就是「空口說白話」。

柯文哲強調，最後還是要與病毒共存，不可能永遠不開放邊境、永遠戴口罩，這是大家都知道的，但問題是如何度過，這點到現在為止都不曉得。

柯文哲提及，如果只是決定台北市怎麼做，那當然有辦法決定，問題是這些牽涉到協調，例如讓聯合醫院總院長璩大成、新北市衛生局長陳潤秋來負責疫情，讓台北、新北透過「非正式管道」來保證政策一致，但這也僅是台北市、新北市，還有其他的縣市，這是個大問題。