清明連假+疫情危機　花蓮東大門夜市持續高規格防疫

▲清明節連假，東大門夜市派駐防疫人員於夜市各處出入口協助宣導落實防疫。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮東大門夜市是花蓮最大的人潮聚集熱點，為因應近日疫情變化及迎接清明連假返鄉人潮，東大門夜市採取高規格防疫措施，以維護全國遊客的安全。

花蓮縣府表示，連假期間夜市每一處出入口皆配有數位人流顯示系統及熱顯像儀監測入場民眾人數及體溫，並持續派駐專人協助落實進場實聯制、手部清潔、宣導遊客全程配戴口罩、保持安全社交距離、禁止邊走邊吃等防疫措施，也要求夜市所有攤商及工作人員均須依防疫指引規定落實自主健康管理，一律全程配戴口罩加面罩及勤作手部清潔，並於下班後完成攤位消毒。

花蓮東大門福町夜市主委黃家明表示，本週適逢清明連假，雖然目前疫情似有些變化，但預期仍有大量民眾返鄉或遊客來花蓮旅遊，攤商們都非常期待連假的到來，這段期間縣府持續高規格的各項防疫措施讓大家覺得很安心，對夜市有很大的幫助，攤商們也都表示一定會配合政府的防疫政策，攤商配戴雙罩、落實實聯制及加強清消等防疫措施，提供最優質的夜市環境。

縣府觀光處長張志翔表示，東大門為國際知名觀光夜市，除2020及2021年連續2年獲頒環保署之環保夜市特優殊榮，更於2018年至2020年連續3年榮獲經濟部舉辦「優良市集樂活名攤」3星級優良市集，其中有多達52間攤商共榮獲130顆星級認證，同時東大門夜市也是花蓮縣內最大的人潮聚集熱點，為了落實防疫讓夜市、週邊商圈以及全縣民眾安心，疫情期間縣府都持續以高規格的防疫措施來確保夜市及遊客的安全。

花蓮縣政府歡迎全國鄉親來花蓮安心旅遊，也會一直持續觀注疫情的變化，並配合中央公布的防疫指引來調整傳統市場及夜市各項防疫措施，持續為大家服務。疫情之下，花蓮縣政府盡最大努力讓東大門夜市成為民眾能放心購物的安心夜市，同時也呼籲民眾共同配合防疫。