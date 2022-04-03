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「小孩才做選擇，台灣兩個都要」　他喊：政府不升級！民間自已來

記者陳俊宏／綜合報導

精神科醫師潘建志說，不要再問，想要清零還是共存了啦，小孩子才做選擇，台灣兩個都要。他也認為，台灣國界管制「世界最嚴」，但國內防疫警戒等級相對寬鬆，「政府不敢負責，不升級，民間會自已來，台積電開始WFH（居家辦公）了。」

2日新增160例本土個案，潘建志在臉書表示，原有四級疫情警戒分級，3/1後不再使用，目前國內防疫強度，以牛津大學的分數來看，和號稱病毒共存的國家一樣寬鬆。

▼潘建志認為，台灣國界管制「世界最嚴」，但國內防疫警戒等級相對寬鬆。（點圖可放大／翻攝潘建志臉書）

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（圖／翻攝潘建志臉書）

潘建志指出，去年第四季狂打一波疫苗，不管第2或第3劑，防止Omicron傳染的效力現在已降低很多；他3劑「AZ+AZ+莫德納」是去年12月初打的，防Omicron抗體掉得差不多了。

潘建志認為，之後確診數可能以指數等級增加，會增加多少，上限是最大PCR量能，真正的感染人數在6-10倍左右；Omicron和BA.2重症死亡率相對低，但絕對死亡人數就很難說了。

「台灣國界管控很嚴，以彭博社的『飛行航班減少』和『檢疫隔離規定』來評估，堪稱世界第一。」潘建志說，不過，一旦病毒越過國門，又沒有人肉抗體免疫防火牆，擴散速度超過匡列的速度，不升高疫情警戒分級，像中國上海的四級封城，不可能把疫情控制下來。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

潘建志提到，台灣PCR普篩檢驗人次、快篩使用人次、上報到GISAID的基因定序數（300多例)、血清學盛行率研究（地區性2-3？次）、廢水監測PCR數據（沒公佈），都比歐美先進國家執行的少很多，可以說是摸著石頭過河。

潘建志指出，但台灣又天天開記者會，記者很關心、問題超多，忙到沒時間洗衣服，公告確診者足跡幾十頁，和「國界嚴、國內鬆」一樣，充滿了矛盾，「不要再問，想要清零還是共存了啦，小孩子才做選擇，台灣兩個都要。在共存的氣氛中達成清零，懂嗎？」

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