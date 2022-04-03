預測「本土下降」時間　他揭關鍵數字：超過2得升級

記者陳俊宏／綜合報導

2日新增160例本土，對此，精神科醫師沈政男表示，未來幾天新增案例可能仍會上揚，但約一周後就會下降，「當已感染案例全部撈完，就看Rt值多少，如果能壓到接近1，就不用太擔心；但如果超過2，就必須要將防疫升級。」

沈政男在臉書說，看到新增160例這個數字，好多人又要高呼「失控了！要共存了」；他做出應該是全台唯一的預測模型，簡言之，這波疫情起於3月中旬，證據就是案例在那時開始增加，而那時Rt值高達4.2。

沈政男指出，在放了14天以後曝光，總案例應有4.2^(14/2.75)=1489例，但現在挖出多少例了？所以說現在的確診數字，好多屬於已經感染；比如2日新北雖然確診50多例，真正新增群聚只有一個家庭的三例，其他都是居隔中確診，或者舊案。

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▼沈政男製作這波疫情的「預測模型」。（點圖可放大／沈政男授權提供）



沈政男提到，基隆2日確診40例左右，基隆市長林右昌講得很清楚，疫調中為6例，其他都是居隔中或接觸者確診。他建議，林右昌應該把大家最關心的不明感染源案例的確診方式，比如是社區採檢，或者自行到醫院採檢，報告一下，因為意義並不一樣；社區採檢陽性率也要每天報告，因為那是染疫背景值指標，真的可以參考新北的報告圖表，他們是經過嚴格磨練。

沈政男表示，這代表什麼？目前還在撈已感染案例，還需幾天才會了解疫情曝光後，到底傳播鏈有沒有被遏止；你看桃園的22例，全部都是居隔或匡列確診；其他縣市則是零星新增，台中婚宴群聚，是不是到現在還在挖出已感染案例？好可怕，全台都有，甚至台北各行政區都有此群聚案例。

沈政男寫道，現在的Rt值在疫調介入後持續降低，現在約2.2，最後可能降到2以下，這意味，未來幾天新增案例可能仍會上揚，但約一周後就會下降；當已感染案例全部撈完，就看Rt值多少，如果能壓到接近1，就不用太擔心，但如果超過2，就必須要將防疫升級。

▼台灣維持二級警戒。（圖／記者周宸亘攝）

沈政男說，否則，兩個禮拜就會來到新增3000，3個禮拜就會每日新增破萬，以目前台灣死亡率萬分之8來算，台灣如有300萬人感染，就會死亡2400人，而如果500萬人感染，就會死亡4000人。

沈政男指出，如果以香港經驗來看，台灣老年人施打疫苗比例如果是香港的4倍，但總人口是香港的3倍，因此死亡人數將是5000人左右；至於重症如果是千分之3，而一天新增10萬人，每人住院20天，那麼所需重症床位為6000床，如果平均住院一個月，就需要將近一萬床，注意，是重症床位。

「這樣的劇本，大家能不能接受？」沈政男提到，如果不能，就一起來努力防疫吧，「你說，喔，都是輕症！歹勢，關在檢疫所10天以上，還有接觸者隔離，你家裡的老人家與小孩怎麼辦？光是這一點，你就必須付出沉重代價。醫療同業們，現在開始要為大流行做準備了，大家多多小心。」

►本文獲得沈政男醫師授權。