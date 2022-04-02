東吳大學1學生確診　校方公告校園足跡「提醒重疊師生要採檢或快篩」

▲東吳大學傳出一名學生確診。（圖／記者周宸亘攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，各級學校也紛紛爆發師生確診個案，繼世新大學今（2日）早公告一名居家隔離學生經醫院採檢確診，東吳大學也在官網公告，昨天接獲學生家長主動通知學生確診，目前該名學生住院治療中，狀況良好，校方已立即進行校園及學生宿舍的清潔消毒，但因目前未達單一學校2人確診，所以仍不會全校性停課，但足跡重疊師生請儘速至各地篩檢站進行採檢或先自行使用快篩劑快篩，以確認個人健康。

隨本土疫情大爆發，各級學校紛紛傳出師生確診消息，世新大學今天早上公告，昨（4/1）日晚間接獲台北市衛生局通知，因疫調被匡列居家隔離的一名學生，經醫院採檢確診，校方並公告，今天起學生全面停止到校上課10天，11日前所有課程一律改為線上教學。

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▼東吳大學今天在官網公告有一名學生確診。（圖／取自東吳大學官網）

無獨有偶，東吳大學今天也官網公告，指昨晚接獲學生家長主動通知一名學生確診，該生目前已經住院治療中，狀況良好，針對該生在校內足跡狀況，校方已立即進行校園及學生宿舍的清潔消毒，以確保校園環境健康安全。

東吳大學也提醒，3/28〈一〉08:10-10:00使用外雙溪校區D0408教室、10:10-13:00 使用D0313教室、13:10-15:00使用D401教室、15:10-16:00使用D0634教室、16:10-16:40使用D401教室，3/29〈二〉10:10-13:00使用D0314教室、13:10-15:00使用G201教室及15:10-18:00使用R0412教室及3/30〈三〉15:10-18:00使用D0731教室的師生，請儘速至各地篩檢站進行採檢或先自行使用快篩劑快篩，以確認個人健康。

東吳大學表示，在上述時間使用教室師生，請採取適當防疫管理措施，在家請配戴口罩、勤洗手，保持社交距離，如家中環境許可，請單獨使用房間及衛浴設備，不與家人共餐並且早晚量體溫，注意健康狀況變化，如有不適，請儘速就醫。