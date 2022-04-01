校園疫情大爆發！本土學校單日大增20例再創近1年新高

▲今天本土校園新增20例本土案例，再創新高，圖為之前北商大校園進行消毒。（圖／北商大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，今天（1日）暴增104例本土個案，各級學校也紛紛爆發師生確診個案，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，各級學校大增32例確診個案，又刷新昨天單日新高紀錄，其中包括20例本土案例、12例境外移入，而本土新增20例案例中，又以大學新增7例最多。

本土疫情持續升溫，今天新增104例本土個案，校園也呈現多點爆發確診，繼昨天各級學校新增27例確診個案，本土確診13例，創下近1年來單日新高紀錄，今天再度刷新記錄，今天新增32例確診個案，其中20例為本土個案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼本土校園確診人數今天大增20例。（圖／教育部提供）

根據教育部最新資料，今天本土確診20例，包括大專校院新增7例、高中4例、國中1例、小學4例、幼兒園4例，也讓本土確診總數來到917例，而且連續7天都有本土新增個案，917例中，252例為本土大專校院生，高中生152例、國中生132例、國小生246例，還有135例幼兒園生。

至於境外生部分，根據教育部最新資料，今天新增12例，其中11例為境外大專校院學生，境外高中生1例，確診總數來到605例，其中大專校院學生555例，境外移入高中生40例、國中生1例、國小生7例與2例幼兒園。