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社會 社會焦點 保障人權

彰化6人確診！監獄會客室只停留30分鐘　婦打完3劑疫苗仍中招

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府今(1)日公布6名確診，其中有4人(2對夫妻)是與台中婚宴傳播鏈有關，另外寵物用品工廠5歲幼童居家隔離發燒確診，至於最後一名，是基隆房仲23297案染疫前，曾到彰化監獄會客，縣府匡列10名接觸工作人員、38名會客人員進行採檢，結果一名打完３劑的彰化婦人(50歲)，雖然只在會客室停留30分鐘，卻依然確診。

▲彰化4月1日有6名確診。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化4月1日有6名確診。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化4月1日有6名確診。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化監獄會客室有確診者足跡。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

縣長王惠美指出，彰化縣新增6例，指揮中心公布的4例為台中大型婚宴餐會群聚，彰化鄉親有4人，為2對夫妻，皆為親朋好友，台中大型婚宴中，在4月1日為止，總共匡列173人，居家隔離56人，自主管理有117人。

局長葉彥伯進一步說明，這4位都是比較高齡，而且有3個沒有施打第3劑，有2個都沒有打疫苗，其實彰化65歲以上有打疫苗的比率達到8、9成，剛好有感染的是沒打疫苗或是沒打第3劑，這也告訴我們，打疫苗的效果還是非常重要。

▲彰化4月1日有6名確診。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化1間寵物用品工廠有確診者。

葉彥伯指出，另外還有2個個案，是人口密集機構會客室(彰化監獄)，基隆1名房仲個案3月29日到會客室，3月30日確診，在會客室停留30分鐘，接觸者有會客室工作人員10名，以及一起會客人員38名，全部匡列後，昨晚採檢完一名打完３劑的彰化婦人(50歲)確診，CT值22，所以傳染性相較於沒打疫苗的來得低，但是也做了相關的匡列，採檢53人、居家隔離27位，其他26位自主健康管理，後續視隔離中是不是還有其他的疾病會發生，所以案情相對單純。

王惠美進一步表示，日前自營商夫妻有2位同住小孩及母親，其中一個兒子3月28日PCR採檢原本為陰性，但在3月31日發燒快篩後，呈現陽性反應，PCR數值為11.9，此個案在居家隔離期間發病，在可控制範圍內，民眾不必過度恐慌。

▲彰化4月1日有6名確診。（圖／彰化縣政府提供）

▲台中婚宴傳播鏈。

關於確診者足跡，彰化縣政府公布2處， 3月25日下午2點30分至5點30分，在福樂室內溫水游泳池，地點在花壇鄉文德村西南街460號，以及3月28日下午1點20分到2點，在台北富邦銀行(彰化分行)，地點為松山路2段349號。

衛生局呼籲民眾在相同時間內，足跡重疊，請先做好自主管理，如果出現發燒、腹瀉、上呼吸道症況、味覺異常，以及其他不適症狀，請盡速就醫，並主動說明接觸史，必須注意不可搭乘大眾運輸工作。葉彥伯提醒，儘速前往合約醫療院所接種COVID-19疫苗，特別是完成2劑疫苗基礎劑接種，後續再追加1劑以提升免疫保護力。

▲彰化4月1日有6名確診。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化4月1日有確診者足跡。

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