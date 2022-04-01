快訊／北部旅客篩檢後遊嘉義確診　阿里山園區緊急大清消

▲▼北部旅客篩檢後遊阿里山 通知1確診，衛生單位隨即針對園區內進行清消。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣1日接獲1通報確診案例，為北部至阿里山遊玩旅客，19日於北部與確診者有大賣場共同足跡，31日至阿里山旅遊，衛生局接獲通知確診，已送醫治療，嘉義縣政府已進行相關足跡清消，發送足跡簡訊38通，下午3點到6點於園區內阿里山聯合村辦公處前廣場啟動社區篩檢站，呼籲足跡重疊者儘速篩檢。

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嘉義縣今通報確診案例，為62歲女性北部人，Ct值12，已完成3劑疫苗接種，3月24日出現咳嗽，流鼻水症狀，29日主動接受篩檢，快篩陰性、PCR結果未出，31日上午與家人搭乘高鐵803班次至於嘉義高鐵站，改搭計程車至北門車站轉乘小火車往阿里山，於阿里山十字路站下車，改乘12點55分「台灣好行」公車至阿里山轉運站，入住高山青大飯店後，步行前往沼平公園、姊妹潭等處等戶外空曠園區，晚餐山賓餐廳戶外桌用餐後返回飯店房間就未出門；4月1日於祝山軒餐廳吃早餐，接獲通知PCR陽性，立即返回飯店房間隔離，並由衛生局安排送醫。

縣長翁章梁表示，衛生局接獲通知隨即展開疫調，通知高山青飯店相關員工依風險等級隔離、採檢，同住飯店44名旅客因已下山，衛生局緊急通知前往慈濟醫院篩檢，下午2點到6點在阿里山聯合村辦公處前廣場設置社區篩檢站，相關交通、飯店及餐廳員工等接觸人員，也逐一通知篩檢，目前匡列接觸者58人，高山青飯店及山賓餐廳暫停營業2天，全面進行清消。

衛生局長趙紋華強調，如接受pcr採檢後報告未確認前，不得外出須在家等待結果，目前國內出現不明傳播鏈，加上清明假期及媽祖文化遶境活動頻繁，提醒民眾務必完成3劑疫苗接種，才是最好的護身符。

如有呼吸道症狀，可先用家用快篩，嘉義縣慢性病防治所、尚群、賴政友、昌模、定安診所等8處定點診所，提供家用快篩試劑，相關配合發放公費快篩及疫苗接種，可上衛生局網站查詢，尚未完整接種疫苗者，請儘速至各鄉鎮衛生所或合約院所隨到隨打，才能保護好自己，共同打造社區防禦力。