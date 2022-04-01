花蓮慈濟4醫護染疫！27歲男護理師Ct值13.5　無症狀被匡列確診

▲0401花蓮縣防疫記者會。（圖／翻攝臉書）

記者柯政誟、蔡怡萍／花蓮報導

花蓮縣今天新增3名確診個案，為昨天確診慈濟女護理師案23529匡列檢驗範圍，分別為案23629男護理師，為昨天確診女護理師同事、案23628為慈濟醫院急診科男醫師，以及案23649男兒科醫生。經追查發現，慈濟醫院目前4名確診人員，皆因共同治療過一名外縣市來旅遊的2歲多男童而染疫。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，經過分析比對4名醫護人員的接觸狀況，追朔源頭是3月27日到花蓮旅遊，9大5小、由4個家庭組成的外縣市旅遊團，其中一名2歲多男童因為發高燒引發熱痙攣，到慈濟醫院急診室就診，男童因為不舒服而躁動哭鬧、大量嘔吐，當天治療的醫生與護理師因而在照顧過程中受到感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新增個案23629為27歲男護理師，Ct值13.5，與弟弟妹妹同住，已接種三劑疫苗，採檢確診前無症狀，因為值大夜班、相對足跡單純；案23628為41歲兒科急診男醫師，Ct值18.2，已接種三劑疫苗，平常獨居在單人宿舍，30日出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，31號匡列採檢陽性確診，3月27日共同救治了2歲男童而感染；案23649為50多歲男兒科醫生，本身也是慈濟大學專任教授，3月27日協助慈濟醫院急診業務，30日出現喉嚨痛、輕微發燒，昨匡列採檢確診，也緊急匡列授課學生、進行PCR採檢。

造成4名慈濟醫護確診的14人旅遊團，於3月27日入境花蓮、3月30日離開，縣府也緊急進行足跡疫調，包含全聯、多間7-11、星巴克、台泥園區等。

另一方面，昨晚比對出來源後，已緊急連絡住在新北三重的男童父母進行採檢，結果均為陽性確診，男童列為外縣市個案23740，而這9大5小旅遊團也陸續已有其他友人確診。