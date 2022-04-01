　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園議會藍營戰將臉書宣布4／31登記參選市長　引發熱議原來是…

▲桃園藍營戰將臉書宣布4/31登記選市長

▲黃敬平年紀輕、形象佳，深耕基層，深受地方肯定。（圖／擷取自黃敬平臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，國民黨籍地方部分民代，針對台北市議員羅智強擬爭取黨提名參選市長，紛紛表示「反空降、堅持在地」人士參選，引發熱議之際；被喻為桃園市議會戰將之一的市議員黃敬平，1日於臉書PO出「桃園市，我的事」醒目圖及內文「幾經思慮，多方勸進」，決定今天向大家報告將參選桃園市長，並於4月31日登記…

▲桃園藍營戰將臉書宣布4/31登記選市長

黃敬平臉書PO出宣布參選桃園市長的醒目圖文，短短數小時內，吸引近千名網友留言，有地方立委、台北市議員、知名媒體人、網紅…等，力表全力支持。不過，網友也很快發現，4月並沒有31日，黃敬平也隨後再Po文道「希望讓大家輕鬆一下，祝大家愚人節快樂哦～」

然，由黃敬平臉書PO出參選桃園市長的醒目圖文，引發熱議，不僅展現黃敬平的高人氣及高知名度，同時也讓國民黨部分地方民代針對2022桃園市長選戰提名人選，「堅持在地」的想法，成為話題。

網友留言中包括，台北市議員游淑慧：「我是桃園蘆竹女兒，也宣布返鄉參選桃園市長，黃敬平希望我們有君子之爭4月31號見」、立委萬美玲：「4月31日我可以陪你去登記，做你競選總部主任委員」、媒體人羅友志：「好樣的！公平競爭」、市議員也是網紅村長詹江村：「111/05/01後請您拿市長登記書參選書，我贊助20萬政治獻金」、「原本開心了一下，看一下日曆又收回我的開心！」、「加油加油加油！您可以的！」、

「敬平哥是桃園議會的戰將，更常為市民打抱不平，期待未來敬平哥能更上一層樓」、「國民黨需要多幾位像敬平哥這樣有論點能力的地方戰將，敬平哥加油！」、「早上一看臉書，心跳快停止，原來愚人節....哈哈哈....」

►可愛＋性感睡衣超便宜！穿上讓男友更愛妳

ET快訊
快訊／東南水泥撞電塔害高鐵停駛　蔡英文發聲了
AV救世主要引退了！「高橋聖子」突錄42秒告別影片說再見
快訊／確診者曾到農委會！陳吉仲「足跡重疊」快篩結果曝
快訊／台鐵能搭了！「新左營=楠梓」20:51恢復雙線通車
確診者於農委會活動表演　蘇貞昌、陳吉仲皆出席
快訊／北市再公布10張海量足跡圖！農委會、松山機場淪陷
快訊／斷電害停駛！高鐵宣布最快「23:00恢復雙向營運」
郭雪芙《華燈》露點影片瘋傳　經紀人發聲了
台中婚宴傳染鏈「五星酒店也中鏢」　緊急停業1日全館消毒
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園議會藍營戰將臉書宣布4／31登記參選市長　引發熱議原來是…

中市府用心活化舊城區　太陽餅博物館月月展覽藝術新亮點

歡慶兒童節　台南市政府邀請兒童免費欣賞烏克蘭特技團展演

I星願長鉤針玩偶志工團　300織女手工編織送愛早療兒　

桃園龜山區文青國中小學校舍新建工程動工　明年9月招生

清明節放風箏驅逐厄運　元智外籍生作珍奶體驗台灣文化

清明掃墓祭祖　桃園環保局籲：多加利用紙錢收運集中燃燒

桃園「生熟廚餘全回收」4／1上路　違反者最高罰6千

為愛築夢新台灣　義大利主廚攜手愛妻打造披薩夢

「跟蹤騷擾防制法」將上路　嘉義行政機關大會師籲民眾重視

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

流浪貓「愛睡摩托車」不給收編　熱心路人輪流餵4年...變超胖

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

流浪橘貓瘦到「脖子極細見骨」 被收編半年變5.8kg圓肚胖貓

剛送走慢慢...洛威拿六六也離世　媽接連痛失2愛犬：走得很突然

桃園議會藍營戰將臉書宣布4／31登記參選市長　引發熱議原來是…

中市府用心活化舊城區　太陽餅博物館月月展覽藝術新亮點

歡慶兒童節　台南市政府邀請兒童免費欣賞烏克蘭特技團展演

I星願長鉤針玩偶志工團　300織女手工編織送愛早療兒　

桃園龜山區文青國中小學校舍新建工程動工　明年9月招生

清明節放風箏驅逐厄運　元智外籍生作珍奶體驗台灣文化

清明掃墓祭祖　桃園環保局籲：多加利用紙錢收運集中燃燒

桃園「生熟廚餘全回收」4／1上路　違反者最高罰6千

為愛築夢新台灣　義大利主廚攜手愛妻打造披薩夢

「跟蹤騷擾防制法」將上路　嘉義行政機關大會師籲民眾重視

水泥廠連假前撞電塔害高鐵停駛　蔡英文指示：降低對旅客影響

男星捐200萬助防疫竟被酸「捐比網紅少」！　本尊高EQ回擊了

酷炫公開超仙大學生正牌女友！　「相差12歲」罕見嬌羞舉動鐵粉信了

農委會有確診者足跡！陳吉仲快篩陰性「逾500餘名職員全要快篩」

王柏融開季9打數槓龜　吳念庭連3戰敲安

AV救世主要引退了！「高橋聖子」突錄42秒告別影片說再見

影／小錢買零股 賺紀念品也賺價差

快訊／台鐵能搭了！「新左營=楠梓」20:51恢復雙線通車

不輸威爾史密斯！顏正國護妻「我會讓他被扛出去」

確診者於農委會活動表演　蘇貞昌、陳吉仲皆出席

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

地方熱門新聞

廖老大4/6上午10點開戰杰尼龜

居家隔離男跨縣打電玩　遭竹警逮補

台南學甲區民宅清晨傳火警１人送醫

台南4月份維持現行防疫措施

南消加碼補助燃氣熱水器「100」戶

加強巡查觀光景點　林右昌：連假篩檢站不休息

四技申請入學強勢成長

婦搞烏龍騎乘「鐵馬」迷路

台南永康區王行路完成道路改善

2022桃園市長人選　「桃園新選風」迎「強」

歡迎羅智強選市長　桃園新選風連線成立

歡度兒童節　「斗六膨鼠森林公園」4/4啟用

市府邀請兒童免費欣賞烏克蘭特技團展演

黃偉哲叮嚀做好防疫過節！

更多熱門

相關新聞

女友預告「要跟別人%%」以為愚人節玩笑！結局臉綠

女友預告「要跟別人%%」以為愚人節玩笑！結局臉綠

一名網友日前被女友「多次預告」，說是要去跟別的男人吃飯、上床，最後又會補一句「我開玩笑的」，原本他以為只是愚人節快到了，女友應景打個嘴砲，沒想到真相超悲催。

愚人節「這4個字最夯」　網吼：被騙超多次

愚人節「這4個字最夯」　網吼：被騙超多次

警貓隊招募限今天　網看職缺笑噴

警貓隊招募限今天　網看職缺笑噴

愚人節車廠玩創意推咩咩LED頭燈

愚人節車廠玩創意推咩咩LED頭燈

潘孟安讚紫鳳梨有芋香　網一看結尾：好煩

潘孟安讚紫鳳梨有芋香　網一看結尾：好煩

關鍵字：

2022桃園市長選戰黃敬平臉書愚人節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土增104例「再創新高」

全世界都被威爾史密斯耍？影評網紅曬4連結

女教授帶到台灣當性奴！　博士生崩潰求償

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

快訊／郝劭文爆求婚成功！單膝跪下捧戒告白

不斷更新／全台41校宣布停課！累計10縣市有師生確診

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

快訊／今增104例本土「分佈9縣市」

即／高鐵今晚不再發車北上！近10萬人受影響

《全明星》李芷婷愚人節深夜突認愛！

張惠妹等7年攻蛋...開場10分鐘就喊卡！

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

快訊／新北+40最新足跡　橫跨台北、基隆、桃園、台南

旅客塞爆高鐵台南站 大罵：愚人節開玩笑嗎？

4縣市最深！本島今年「剩1地沒淪陷」

更多

最夯影音

更多
硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤
泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面