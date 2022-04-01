桃園議會藍營戰將臉書宣布4／31登記參選市長　引發熱議原來是…

▲黃敬平年紀輕、形象佳，深耕基層，深受地方肯定。（圖／擷取自黃敬平臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，國民黨籍地方部分民代，針對台北市議員羅智強擬爭取黨提名參選市長，紛紛表示「反空降、堅持在地」人士參選，引發熱議之際；被喻為桃園市議會戰將之一的市議員黃敬平，1日於臉書PO出「桃園市，我的事」醒目圖及內文「幾經思慮，多方勸進」，決定今天向大家報告將參選桃園市長，並於4月31日登記…

黃敬平臉書PO出宣布參選桃園市長的醒目圖文，短短數小時內，吸引近千名網友留言，有地方立委、台北市議員、知名媒體人、網紅…等，力表全力支持。不過，網友也很快發現，4月並沒有31日，黃敬平也隨後再Po文道「希望讓大家輕鬆一下，祝大家愚人節快樂哦～」

然，由黃敬平臉書PO出參選桃園市長的醒目圖文，引發熱議，不僅展現黃敬平的高人氣及高知名度，同時也讓國民黨部分地方民代針對2022桃園市長選戰提名人選，「堅持在地」的想法，成為話題。

網友留言中包括，台北市議員游淑慧：「我是桃園蘆竹女兒，也宣布返鄉參選桃園市長，黃敬平希望我們有君子之爭4月31號見」、立委萬美玲：「4月31日我可以陪你去登記，做你競選總部主任委員」、媒體人羅友志：「好樣的！公平競爭」、市議員也是網紅村長詹江村：「111/05/01後請您拿市長登記書參選書，我贊助20萬政治獻金」、「原本開心了一下，看一下日曆又收回我的開心！」、「加油加油加油！您可以的！」、

「敬平哥是桃園議會的戰將，更常為市民打抱不平，期待未來敬平哥能更上一層樓」、「國民黨需要多幾位像敬平哥這樣有論點能力的地方戰將，敬平哥加油！」、「早上一看臉書，心跳快停止，原來愚人節....哈哈哈....」