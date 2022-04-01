女友預告「要跟別人%%」　他以為愚人節玩笑！結局臉綠了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前被女友「多次預告」，說是要去跟別的男人吃飯、上床，最後又會補一句「我開玩笑的」，原本他以為只是愚人節快到了，女友應景打個嘴砲，沒想到真相超悲催。

網友在論壇zuvio提到，女友是很常將分手掛嘴邊的人，只要有哪裡她不喜歡，就會說要去找其他男人，「她可能覺得愚人節整人太刻意，太好被識破，所以好幾天前就一直鋪哏，說她要去跟別的男人吃飯、上床，還說要去當別人的小三。」

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不過，原po一直把那些話當成垃圾話，女友也都會在最後說，「我開玩笑的。」直到前天，他看了對方手機，才發現自己綠光罩頂，上面不只一堆裸露言詞，女友還挑逗地說，「今天晚上很開心。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

看完種種劈腿的證據，他不禁錯愕直呼，「還以為是愚人節想騙我，沒想到每個開玩笑都是真的。」

最後，他也透露，打算在愚人節這天好好整對方，「讓她知道劈腿是不好的行為。」對此，網友們紛紛回應，「不哭不哭，眼淚是珍珠」、「敲碗後續」、「不用整了，你認識的都已經有力宏敢」、「贊成」。

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