愚人節「這4個字最夯」！一堆人玩爆　網不忍了：被騙超多次

▲陳醫生PO出愛妻美照。（圖／翻攝自臉書／Icu醫生陳志金）

記者周亭瑋／綜合報導

今天是愚人節，網路充斥各種玩笑與把戲，其中有個老哏超夯，大家已經玩N百遍還不膩。醫生陳志金也跟風，在臉書上PO文直呼「本日最轟動！」不少網友看完秒被騙，苦笑回「我也是一直按下去。」

陳志金在臉書惡搞太座當年的婚紗照，笑說「本日最轟動！韓星千頌依，雙喜臨門......。」而PO文一出，許多網友為了繼續看下去，下意識要點開下方的「顯示更多」，結果怎麼點都點不開，才知道上當了。

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對此，網友們不禁笑回，「可惡被騙了」、「哈哈，我還以為螢幕壞了」、「只能說太座太美，被騙也甘願」、「我也是一直按^_^」、「按好幾次，以為手機有問題」、「我點了三次」。

▲他PO文教大家，愚人節防被捉弄的兩大招。（圖／翻攝自臉書／Icu醫生陳志金）



稍早，陳醫生又發文，煞有其事地說「今天是愚人節，一定有很多人想要捉弄你，你如果沒有被捉弄，應該要想想，是不是你沒有朋友？要如何提防在臉書被捉弄呢？在這裡整理了兩大絕招和你分享。」

PO文中，他除了放上圖示，提醒今天千萬不要被「假的播放鍵」給整了，而另一招讓不少人瞬間掉陷阱，再度傻傻地按下「......顯示更多」了。