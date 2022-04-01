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李敖兒子宣布參選台北市議員　曝政見「肅清柯文哲禍害市政餘毒」

▲李敖兒子李戡。（圖／翻攝李勘臉書）

▲李敖兒子李戡。（圖／翻攝李戡臉書）

記者蘇晏男／台北報導

已故作家李敖長女李文先前才說要參選2022台北市長，想不到她弟弟李戡今（1日）宣布角逐台北市大安、文山區市議員選舉。李勘拋出兩項政見，其一是肅清台北市長柯文哲禍害市政餘毒，另一個則是抓光台北的「中共代理人」。

李戡1日下午透過臉書宣布以無黨籍身分，投入2022年台北市大安文山區市議員選舉。李勘說，自己是經過長久思考和徵詢各方意見才做決定，且不是為了在深藍同溫層裡取暖，而是因為他在該選區出生長大，對這裡有無比深厚的感情。

李戡表示，他看著這裡的藍營支持者搖旗吶喊了20多年，可惜他們一直信錯人，以至於現在充滿不甘和怨恨。「我非常理解他們，我想幫他們緩和跟下一代在政治觀點上的重大分歧，讓他們重新快樂起來。」

在市議員參選政見上，李戡拋出兩個，第一、「肅清柯文哲禍害市政餘毒」；第二、「抓光台北的『中共代理人』」。前者方面，李戡表示，柯文哲亂搞市政、公私不分，綠營選民已經被他騙過一次，藍營選民千萬別再上他當，讓最白痴的國台辦被騙就好。

至於後者，李戡則說，現在大家關注的「中共代理人」，幾乎全是假的，絕大部分人（特別是那些自以為是的兩岸專家）完全沒有能力、也不知該如何識別真假。

李戡舉例，一個中共黨員來台定居10幾年，高調出版和黨中央意識形態嚴重牴觸的言論，卻能持續在兩岸間通行無阻，居然沒人看出其中的不合理之處，甚至還有不少人說出「他太小咖，所以中共不會動他」、「言論沒傳播到對岸就沒事」這種白痴至極的言論。由此可知，台灣對中共的了解何其貧乏。

李戡還說，如果四年後、八年後，大家覺得他的成績不錯，他就去選立委，去肅清更多餘毒、去抓更多中共代理人。

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李戡李敖台北市議員柯文哲大安文山中共代理人

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