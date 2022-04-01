快訊 ／ 北市疫苗預約開放12-17歲青少年　學校揪團「每人拿1千」

記者蘇晏男／台北報導

因應中央開放12-17歲青少年接種莫德納疫苗，北市疫苗預約系統4/5將開放該年齡層民眾上網預約，接種時間是4/11至4/17。另為鼓勵學校，北市祭出「同學們 揪團GO」，共分兩種方案，其一是老師帶學生打疫苗，可請公假、記嘉獎乙次，而北市將依人數補助學校防疫基金，每人1000元，每校最多3萬；另一個是學校揪團30人以上接種疫苗，每人可拿1000元，每校最多5萬。而獎勵實施時間，是4/6起自5月底止。

台北市副市長蔡炳坤在北市防疫記者會上表示，目前台北市中學接種率，第一劑是85.5％、第二劑是78.3％，還有成長空間。從下周開始，北市預約疫苗系統會從18歲下修至12歲，意即中學生也可以上系統預約。

為鼓勵學校，北市祭出「同學們 揪團GO」方案。蔡炳坤指出，由老師統一帶學生接種疫苗，老師可請公假、記嘉獎乙次，而學生也可以請公假，且北市也會補助學校防疫基金，每人1000元，每校最多3萬。

蔡炳坤也說，若是學校揪團30人以上接種疫苗，就會媒合衛生局醫療人力，到校接種，將依人數補助學校防疫基金，每人1000元，每校最多5萬。而獎勵實施時間，是4/6起自5月底止。

在疫苗預約系統方面，北市衛生局強調，合約醫院不參與預約平台，欲至合約醫院接種的民眾，請逕至院內掛號系統預約接種。合約醫院網頁預約掛號，相關接種訊息可至台北市政府衛生局官網/新冠肺炎疫苗專區/重要訊息查詢。



北市衛生局指出，第1劑已接種BNT或莫德納疫苗的12至17歲青少年，間隔至少12週（84天）後可接種第2劑莫德納疫苗，接種當日由家長陪同前往，並共同完成意願簽署，經醫師評估後完成第2劑接種。

北市衛生局提醒，因青少年心肌炎風險，於接種後應多休息並留意身體狀況，若接種後有胸悶不適應立即就醫。而前往接種請佩戴口罩，並攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡（小黃卡），相關疫苗接種訊息可撥打臺北市防疫專線(02)2375-3782或1999市民熱線詢問。

▼台北市「同學們 揪團GO」方案。（圖／台北市政府提供）