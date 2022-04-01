請假隱私被爆出！網揭羅一鈞「私下為人」：不該淪為洗好感工具

▲羅一鈞被封為國民女婿。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞因為「必須回家洗衣服」，30日深夜突然請假，消息曝光後，在各大平台引發爆量討論。其中，就有網友批判請假是個人隱私，綠營以此事作秀並不妥；也有網友表示，看到羅副被拿來洗好感度真的很無奈。而羅一鈞本尊則回應，「不用聚焦於我。」

有網友在PTT的Gossiping板上貼文，表示員工請假時，不論理由為何，應該都屬於個人隱私，結果綠營卻為了作秀，曝光羅一鈞請假的原因，這樣合理嗎？貼文底下也有網友回覆「他應該傻眼了，他有同意要昭告天下嗎」、「有經過他同意嗎」。

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還有另名網友貼文，直呼羅副被拿來洗好感度真的令人無奈，以前他在CDC林森那邊待過，當時羅一鈞還是預防醫學辦公室的執行祕書，人真的很好，也深受CDC同事喜愛；後來羅一鈞當上疾管署副署長，真的很罩，每次對方當班都非常穩。

▲羅一鈞創立「心之谷」網誌。（資料照／指揮中心提供）

除此之外，該名網友還透露，羅一鈞先前特別為HIV患者創立了「心之谷」blogpost網誌，在上頭回答網友、病友問題，後來甚至還有出書。因此他就不禁表示，羅一鈞是這麼好的人，真的不該淪為綠營洗好感的工具，羅一鈞真的很強、很罩。

據了解，羅一鈞2017年以40歲的年紀當上疾管署副署長，為歷年來最年輕的一級長官，他當初之所以會轉入疾管署服務，就是想透過公衛體制改變台灣面對傳染病的態度。

值得一提的是，羅一鈞長年有著寫網誌的習慣，他起初只是將行醫心得、遊記記錄起來，後來進入疾管署工作，看到國人對愛滋病抱有許多誤解，加上網路上的正確資訊不多，他便開了「心之谷」網誌，透過病例的分享，凝聚病患間的力量，讓感染者知道「其他人是如何健康的活著」。

▲羅一鈞回應，「不用聚焦於我。」（資料照／記者李毓康攝）

不過，隨著看診人數增多，以及時間有限，羅一鈞實在無法逐一解答病患及家屬的問題，因此2017年經多重考慮後，他便將「心之谷」的內容集結成書，替感染者製造一個「敲門磚」，幫助他們填補從染病到陪伴間的空缺。

此外，羅一鈞因為被外界封為國民女婿，所以他本人其實曾說過，「希望民眾能關注在講出去的資訊上，而非關注於他本人。」而針對洗衣服事件，有民眾想送羅一鈞洗衣機，本尊也婉拒，「非常感謝民眾好意，但需要的人比我多」、「不用聚焦於我，我們只希望能幫大家維護安全、安心跟防疫的環境」。

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