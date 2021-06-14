羅一鈞跳級上台大醫！赴非洲行醫「原因暖到哭」　超狂經歷被翻出

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞 。（圖／指揮中心提供）

記者曾筠淇／綜合報導

疾管署副署長羅一鈞在中央流行疫情指揮中心團隊中擔任醫療應變組副組長，為團隊中重要一員，事實上，他的學霸背景相當驚人，高中就讀建國中學，還跳級考上台大醫學院，並為當年聯考榜首。衛福部草屯療養院醫師沈政男也在臉書上表示，羅一鈞是「數理資優又悲天憫人的文藝青年」。

沈政男在臉書上貼文，提到羅一鈞小他8屆，在台大醫學系只讀了6年就畢業，不過，其實那是台大醫學系正在實驗新學制，所以才會讓學生提早在大五實習、早一年畢業，當時一共有十幾名同學參加。

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羅一鈞在建中讀數理資優班，只讀了2年就跳級考上台大，並為當年聯考榜首。沈政男坦言，考榜首、考上台大醫學系，除了要會讀書，更要細心、耐心、有好勝心，因為聯考不是智力測驗，有很多內容必須死記硬背，「當然也必須耐得住那份無趣。」

▲羅一鈞曾多次宣導愛滋病的正確觀念。（圖／疾管署提供）

不過，數理資優的羅一鈞似乎擁有一顆熱愛藝文的心，沈政男說，他曾看過羅一鈞的部落格，主要記錄在非洲行醫、美國受訓的內容，同時，也有一些生活感懷隨筆，他仔細瀏覽後，推測「他對文學有興趣，文筆也不錯，也有在聽流行音樂與看一些電影，可以說是一個文藝青年。」

對藝文抱有興趣的羅一鈞喜歡醫學嗎？沈政男坦言，「你從他後來走非典型行醫道路就知道，他對醫學本身並沒有那麼大的興趣。」前總統陳水扁在任期曾開辦非洲醫療團，徵選2、30名醫學院畢業生到非洲行醫，除了連加恩外，羅一鈞也是其中一員。

「羅一鈞，則是走上了更堅定的史懷哲之路。」沈政男認為，羅一鈞在非洲東南部的馬拉威行醫2年並不是因為對醫學有興趣，而是希望幫助當地病患。而在返台以後，羅一鈞進入台大內科，在感染科受訓，雖然辛苦，但卻甘願為了理想吃苦；然而，當他好不容易取得感染科證照、準備去馬拉威服務時，馬拉威卻和台灣斷交了，因此，他便到了疾管署當防疫醫師，為此，他還再去美國受訓2年。

▲羅一鈞在台大看診時，主治愛滋病患。（圖／記者嚴云岑攝）

「他骨子裡就是一個文藝青年，而且是數理資優又悲天憫人的文藝青年。」羅一鈞當上防疫醫師後，也在台大看診，主治愛滋病患，除了對病人很好，甚至還編寫教材，可說是仁心仁術的最佳寫照，不過，為什麼不走博士、升教授的路呢？沈政男說，羅一鈞是既單純又複雜的人，很少自我揭露，「翻遍了兩個部落格，想要尋找更多個人成長故事，就是找不到。」

羅一鈞最廣為人知的事蹟可能是在PTT上得知大陸疫情，第一時間替台灣防堵，在這波疫情之前，台灣防疫的成功或許是他最開心的事情，只可惜後來破功，這也或許讓他感到挫折。還好，台灣似乎出現了一道曙光，疫情已經稍稍控制住，沈政男也笑說，羅一鈞現在是疾管署副署長，「等於是當官，不曉得他對從政有沒有興趣？」

沈政男最後也提到，要越過心裡的那道障礙並不容易，「柯文哲再怎麼不好，有一點是其他醫生遠遠比不上：他願意撩落去從政。」

本文經沈政男授權引用